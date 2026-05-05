Op het Met Gala zorgde plus-size model Ashley Graham voor een sensatie.

Elke Met Gala-look drukt op zijn eigen manier zijn stempel op de avond. De look van Ashley Graham dit jaar, 2026, is daar een perfect voorbeeld van: een jurk die volledig direct op haar lichaam is genaaid, geïnspireerd op slangenleer, waarmee ze de avond opende met een zeldzame artistieke precisie.

Gastvrouw en eerste aankomst op de rode loper

Ashley Graham was een van de eerste beroemdheden die in de nacht van 4 op 5 mei 2026 de trappen van het Metropolitan Museum of Art beklom, als co-presentatrice van de Vogue Met Gala-livestream, samen met actrice, dj en radiopresentatrice La La Anthony en het Britse model en actrice Cara Delevingne. Ze deed het met moeiteloze elegantie – en in een outfit die meteen de toon zette voor de avond.

Een jurk die direct op de huid is genaaid.

De jurk die Ashley Graham droeg, was van Dimitra Petsa, de Griekse oprichtster van Di Petsa, een label dat bekendstaat om zijn kenmerkende 'wet look'-jurken. De jurk, met zijn huidskleurige tinten en geweven mesh-details, was geïnspireerd op slangenschubben – een tweede huid in de ware zin van het woord. Het team naaide de hele jurk direct op het lichaam van Ashley Graham voordat ze de rode loper betrad.

De ontwerpster vertelde aan Vogue: "Ik heb Ashley altijd bewonderd om haar intelligentie en schoonheid, en het is een droom om haar te mogen kleden voor zo'n belangrijke gelegenheid." Dit is tevens de eerste keer dat een creatie van Di Petsa op het Met Gala gedragen wordt.

Een eerbetoon aan de ambachtslieden van het museum.

Volgens Vogue was de look van Ashley Graham een eerbetoon aan de kunstenaars die hun leven en handen hebben gewijd aan het creëren van de sculpturen die in het museum te zien zijn. Deze boodschap sloot aan bij het thema van 2026, "Kostuumkunst"—het idee dat kleding net zo kostbaar, verfijnd en betekenisvol kan zijn als een kunstwerk. De jurk had een V-hals, geweven mesh-details en een lange sleep, een bijna exacte replica van een look die werd gepresenteerd tijdens de Di Petsa herfst/winter 2026 show.

Accessoires, tot aan de vingers toe.

Ashley Graham droeg pumps van Gianvito Rossi en een stapel diamanten oorbellen van Zales. Het meest opvallende detail: een chromen manicure met zilveren accenten, waarbij de vingertoppen in zilverkleurig metaal waren gedoopt – een uniek effect dat de gebeeldhouwde look doortrok tot aan de uiteinden van haar nagels. Haar make-up, verzorgd door Jimmy Stam, was gericht op een natuurlijke schoonheid – nepwimpers en roze lippenstift – terwijl haar bruine haar in een strakke, wet-look was gestyled.

Zes keer aanwezig geweest bij het Met Gala.

Dit was Ashley Grahams zesde verschijning op het Met Gala. In 2025 droeg ze een gestreepte wollen jurk van BOSS, geïnspireerd op herenmode uit de jaren 90. In 2024 droeg ze een jurk van Ludovic de Saint Sernin waar meer dan 500 uur aan gewerkt was. Elk jaar bevestigt ze dat mode er kan en moet zijn voor alle lichaamstypes – en dat 's werelds grootste museum daarop geen uitzondering vormt.

Een jurk die direct op haar huid is genaaid, verchroomde vingers en een plek op de eerste rij vanaf het moment dat de rode loper openging – Ashley Graham bewees eens te meer dat ze niet zomaar uitgenodigd is voor het Met Gala. Ze maakt er deel van uit.