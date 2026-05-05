Blake Lively schittert in een spectaculaire jurk van 4 meter op het Met Gala.

De Amerikaanse actrice en model Blake Lively was sinds 2022 niet meer op het Met Gala verschenen. Toen ze in de nacht van 4 op 5 mei 2026 haar rentree maakte op de trappen van het Metropolitan Museum of Art, was dat in een jurk die het vier jaar wachten meer dan waard was - inclusief een sleep van vier meter.

Een Versace-jurk uit het archief van 2006.

Blake Lively was in 2022 mede-voorzitter van het Met Gala en droeg een Versace-jurk die live op de rode loper transformeerde – een van de meest memorabele momenten in de recente geschiedenis van het evenement. Dit jaar maakte ze na een afwezigheid van vier jaar haar grootse comeback in een Atelier Versace-jurk uit de lente/zomercollectie van 2006, een archiefstuk dat persoonlijk was uitgekozen en goedgekeurd door Donatella Versace.

Blake vertelde Vogue: "Blake heeft al zoveel iconische momenten met Versace beleefd in het Met, en vanavond is daarop geen uitzondering." De pastelkleurige jurk, geïnspireerd op 18e-eeuwse Venetiaanse rococo-schilderijen, had een gedrapeerd lijfje geborduurd met edelstenen in een kleurschakering van zachte tinten, verschillende sculpturale uitsteeksels bij de heupen die de vormen van barokke kerkinterieurs oproepen, en een sleep van 4 meter.

BLAKE LIVELY OP HET MET GALA pic.twitter.com/xdwptIv6OO — Jaren 2000 (@PopCulture2000s) 5 mei 2026

"Kleding is een canvas"

Tijdens een interview met Vogue op de rode loper lichtte Blake Lively haar keuze toe: "Omdat het thema op kunst gebaseerd is, wilde ik een kledingstuk uit het archief dragen. Een kledingstuk is echt een canvas en vertelt een verhaal. Het was bijzonder om een stuk te kunnen kiezen dat een eigen geschiedenis heeft en de tand des tijds heeft doorstaan." Ze beschreef de jurk ook als iets dat tegelijkertijd op "een zonsopgang en een zonsondergang" leek.

De meest persoonlijke tas van de avond

Naast de jurk was het een discreet accessoire dat het meest ontroerde: een gepersonaliseerde Judith Leiber Couture minaudière, waarvan de vier zijden waren versierd met tekeningen van elk van haar vier kinderen. Een intiem en ontroerend contrast met de grandeur van de rest van de jurk – een herinnering dat zelfs op de meest prestigieuze rode loper ter wereld, familie het allerbelangrijkste is.

Accessoires die passen bij de kwaliteit van de kamer.

Blake Lively maakte haar look compleet met Christian Louboutin-hakken, sieraden van Lorraine Schwartz en haar haar in klassieke Hollywood-golven die over haar schouders vielen. Haar make-up, met Californische bronzen highlights en subtiele eyeliner, balanceerde de barokke grandeur van de jurk zonder er ooit mee te concurreren.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Met Gala 2026 (@metgalaofficial_)

Een vervolgverhaal over Versace in het Met.

Deze jurk uit 2026 maakt eindelijk deel uit van een Versace-Lively-saga die zich uitstrekt over meer dan tien jaar Met Gala's: de gouden zeemeerminjurk met blauwe veren in 2017, de geborduurde bordeauxrode "Heavenly Bodies"-jurk in 2018, de Statue of Liberty-jurk in 2022 – en nu deze pastelkleurige rococo-jurk met een sleep van 4 meter. Elk jaar een nieuw hoofdstuk in hetzelfde verhaal.

Na vier jaar afwezigheid, een trein van vier meter en vier kindertekeningen op een minaudière, maakte Blake Lively een comeback die spektakel en intimiteit met zeldzame precisie combineerde. Precies zoals we van haar hadden verwacht.