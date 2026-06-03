Jennifer Lopez maakte een opvallende verschijning in New York in een stijlvolle outfit.

Tijdens haar bezoek aan New York om de film "Office Romance" te promoten, koos de Amerikaanse zangeres en actrice Jennifer Lopez voor een look die alle ogen op zich gericht kreeg. De outfit bestond uit een kanten top met een opvallend detail uit de jaren 2010 en een kapsel dat ze zelden draagt.

Een kanten top met retro details.

Op een foto die ze in een carrousel op Instagram plaatste, poseert Jennifer Lopez in een strapless ivoorkleurige kanten top met een peplumdetail in de taille. Dit zwierige detail, dat in de jaren 2010 erg in de mode was, maakt nu een comeback op de rode loper. Ze combineerde de top met een zwarte maxi-rok en een zwarte strik in haar haar, wat zorgde voor een elegant contrast tussen licht en donker.

Een zelden voorkomend kapsel

Wat haar kapsel betreft, koos Jennifer Lopez voor een half opgestoken kapsel – het haar naar achteren gebonden, de rest los – een optie die ze zelden kiest. Volgens de modepers had ze het sinds een benefietevenement in maart niet meer gedragen, en daarvoor sinds januari 2025. Gewend om haar haar los te dragen, steil of golvend, liet Jennifer Lopez zo haar grote gouden oorringen met diamanten goed uitkomen.

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De terugkeer van een trend uit de jaren 2010.

Deze keuze illustreert een bekend modefenomeen: de grote comeback van het peplumkapsel, iconisch voor de vroege jaren 2010. Deze stijl keert geleidelijk terug naar de voorgrond en werd onlangs omarmd door verschillende beroemdheden, zoals de Amerikaanse actrice en producente Emma Stone, de Australisch-Amerikaanse actrice, producente, zangeres en regisseur Nicole Kidman en de Canadese actrice Rachel McAdams. Door het kapsel nieuw leven in te blazen, bevestigt Jennifer Lopez haar status als trendsetter.

Jennifer Lopez maakte een stijlvolle entree in New York met een retro kanten top, een zwarte maxi-rok en een "bijzonder" kapsel. Bij elke gelegenheid bevestigt ze haar scherpe gevoel voor stijl en haar vermogen om knipoogjes naar vroegere trends te combineren met tijdloze elegantie.