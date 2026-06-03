Brooks Nader geeft dit vintage badpak een eigentijdse twist dankzij een "onverwacht" accessoire.

Het Amerikaanse model en televisiepersoonlijkheid Brooks Nader deelde een nieuwe fotoserie op Instagram waarin ze de stijl van vintage stranden herinterpreteert. Het geheim van haar look? Een onverwacht accessoire.

Een blauw-wit bedrukt topje, in de stijl van een ansichtkaart.

Voor haar nieuwste post koos Brooks Nader voor een bijpassende outfit met een blauw-witte print, die bijna nautisch aandoet. De top, met zijn diepe V-hals, heeft een echte retro-uitstraling: een sterk silhouet, vloeiende lijnen en precies de juiste hoeveelheid minimalisme om het patroon voor zich te laten spreken. Op de verschillende foto's in de carrousel is te zien hoe ze de look vanuit alle hoeken bekijkt – zittend, staand, in profiel – om de precieze snit van de top te benadrukken. Deze enscenering transformeert een simpele beauty-post ogenschijnlijk moeiteloos in een soort mode-editorial.

De bijpassende sarong, het accessoire dat alles verandert.

Wat deze look zo uniek maakt, is het verborgen pronkstuk: de sarong. Tot in de kleinste details afgestemd op de top, vormt dit gedrapeerde kledingstuk, gedragen als een wikkelrok, een geheel dat Brooks Naders outfit compleet maakt en zorgt voor die visuele continuïteit die zo kenmerkend is voor vintage jumpsuits uit de jaren 50 en 60.

Destijds combineerden de perfecte strandmeisjes deze twee op elkaar afgestemde stukken om de illusie van één kledingstuk te creëren. Brooks Nader blaast deze techniek met groot gemak nieuw leven in. De sarong is dan niet langer een simpel strandaccessoire, maar het element dat de hele look structureert en op zichzelf al stijldiepte geeft.

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Gestapelde armbanden en oversized brillen: een gedurfde retro touch.

Om de look compleet te maken, koos Brooks Nader voor accessoires: meerdere armbanden om de polsen, oorringen en een oversized zonnebril. Drie knipoogjes naar de strandiconen van de vorige eeuw, van Brigitte Bardot tot Sophia Loren, die ook dol waren op deze zongebruinde en statige silhouetten. Deze styling laat ons eens te meer zien hoe goed Brooks Nader zijn stijl beheerst.

Een nieuwe campagne van Agua Bendita

Hoewel de foto de spontaniteit van een vakantiekiekje uitstraalt, maakt hij deel uit van een campagne. Brooks Nader is namelijk gekozen als gezicht van de nieuwe zomercollectie van het Colombiaanse merk Agua Bendita, bekend om zijn kleurrijke, handgemaakte prints en Zuid-Amerikaanse inspiratie.

Binnen enkele uren na de post stroomden de reacties binnen. "Helemaal weg van deze look," "prachtig," "subliem" : de feedback prees zowel de kledingkeuze als de manier waarop Brooks Nader deze combineerde. Het bewijs, mocht dat nog nodig zijn, dat met een beetje kennis en de juiste accessoires een klassieker weer opvallend eigentijds kan worden.

Met deze look herinnert Brooks Nader ons aan een waarheid die de mode steeds opnieuw ontdekt: het zijn niet altijd de meest extravagante stukken die het verschil maken, maar de kunst van het combineren ervan. Door een bijpassende sarong te combineren met haar top met print, creëert ze een silhouet dat zowel nostalgisch als modern is – en zet ze subtiel een van de belangrijkste trends van zomer 2026 neer.