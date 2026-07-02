"Een strakke buik": deze actrice maakt indruk met haar figuur.

Anaëlle G.
@emeraude / Instagram

De Canadese actrice en model Emeraude Toubia deelde een foto op Instagram die ze tijdens een training had gemaakt, vergezeld van een bericht ter ondersteuning van Mexico. Ze maakte indruk op haar volgers, van wie velen haar figuur prezen. "Getrainde buikspieren," luidde een van de reacties.

Een energieke workout

Op deze foto poseert Emeraude Toubia in een bokszaal, gekleed in een witte sportbeha en zwarte legging. Met haar vuist gebald en een bal onder haar arm straalt ze aanstekelijke energie uit, te midden van een rij vlaggen, waaronder de Mexicaanse vlag. "Vamos mi México," schreef ze bij de foto, waarmee ze haar passie voor sport combineerde met haar verbondenheid met haar roots.

Een foto die veel reacties van internetgebruikers uitlokte.

De foto lokte een golf van bewonderende reacties uit. Veel internetgebruikers prezen het "strakke figuur" van de actrice. "Een gebeeldhouwde buik", merkten sommigen ook op. Hoewel veel internetgebruikers het figuur van de Canadese actrice en model Émeraude Toubia bewonderden, verhult deze focus op het uiterlijk de kern van de zaak.

Los van haar uiterlijk, verdienen vooral haar talent, haar carrière en haar professionele toewijding de aandacht. Een vrouw wordt niet alleen gedefinieerd door haar lichaam, dat voor commentaar vatbaar is: ze drukt zich uit door haar ideeën, haar werk en haar daden. Vanuit een breder perspectief zou het ook wenselijk zijn om de diversiteit aan lichaamstypes te waarderen en schoonheid in al haar vormen te erkennen, in plaats van lichamen te rangschikken of te reduceren tot esthetische criteria.

Een trotse supporter van Mexico en een vooraanstaande actrice.

Emeraude Toubia, trots op haar Mexicaanse afkomst, wilde haar steun betuigen aan het nationale team tijdens het FIFA Wereldkampioenschap 2026™. Het was voor haar een manier om haar roots te vieren en tegelijkertijd haar passie voor sport te delen met haar omgeving. Bekend van haar rollen in de series "Shadowhunters" en "With Love", heeft ze ook een breed publiek weten te boeien. Met miljoenen volgers cultiveert ze een zonnig en toegankelijk imago en weet ze een goede balans te vinden tussen haar carrière en privéleven.

Met deze foto combineert Emeraude Toubia op trots haar passie voor sport met haar liefde voor haar roots. Ze heeft haar fans opnieuw betoverd en haar aanstekelijke energie zowel op sociale media als op het scherm bewezen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
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