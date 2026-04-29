Platinablond haar en een verrassend duo: rapper Doechii en zangeres Lady Gaga zorgen voor een sensatie.

De Amerikaanse singer-songwriter Lady Gaga en de Amerikaanse rapper Doechii hadden nog nooit eerder samengewerkt, maar hun eerste muzikale ontmoeting was meteen een doorslaand succes. De videoclip voor "Runway", die op 27 april 2026 werd uitgebracht, is een visuele explosie die nu al een van de meest opwindende modehoogtepunten van het jaar belooft te worden.

Een samenwerking voor "The Devil Wears Prada 2"

Het nummer "Runway" staat op de soundtrack van de film "The Devil Wears Prada 2", die op 1 mei 2026 in de bioscoop verschijnt. In de film begeleidt het nummer een backstage-scène tijdens de Milan Fashion Week. De videoclip werd geregisseerd door Parris Goebel, een internationaal geprezen choreografe en creatief directeur, bekend van haar samenwerkingen met Rihanna, Justin Bieber en Jennifer Lopez, en oprichtster van The Royal Family crew.

Het nummer bereikte direct de eerste plaats in de Billboard Dance Digital Song Sales-hitlijst en stond in de top 10 van zowel de Digital Song Sales- als de Dance Streaming Songs-hitlijst.

Doechii's poolblonde

Het was vooral de haartransformatie die de meeste ophef op sociale media veroorzaakte. De Amerikaanse rapper Doechii, die normaal gesproken bekend staat om haar lange, krullende zwarte haar, verscheen in de videoclip met een "radicale" make-over: een platinawitte pruik, compleet met gebleekte wenkbrauwen. Een look die opvallend veel lijkt op die van de Amerikaanse singer-songwriter Lady Gaga.

De tweedelige blazer: de meestbesproken look

Het meest opvallende moment in de video is wanneer de twee artiesten letterlijk dezelfde felrode blazer delen, die voor twee lichamen tegelijk is gemaakt, waarbij hun schouders in elkaar overlopen. Onder de blazer dragen ze allebei een wit overhemd dat tot bovenaan dichtgeknoopt is, met een zwarte stropdas – wat de optische illusie wekt dat hun torso's één geheel vormen.

Zwarte leren handschoenen tot halverwege de vingers, een glanzende robijnrode lippenstift en smokey eyeliner maakten Doechii's look compleet, terwijl beiden dezelfde opvallende Opera-plateauschoenen van Thom Solo droegen.

Een reeks looks

De video toont een reeks op maat gemaakte kledingstukken van modehuizen zoals LUAR, Robert Wun, Gaurav Gupta en Bad Binch Tong Tong, waaronder jumpsuits met pailletten die het hele lichaam bedekken behalve de ogen en de mond - een zwarte voor Doechii, een witte voor Gaga.

Lady Gaga maakt ook een opvallende terugkeer naar haar neongele haar uit het "Telephone"-tijdperk, gecombineerd met een sculpturale blauwe plooirok en een kegelvormige hoed met sluier. Doechii verschijnt in een andere scène met haar natuurlijke zwarte haar onder een breedgerande roze en oranje hoed met veren, gecombineerd met een zwarte korsetjurk met geometrische uitsnijdingen.

Twee kunstenaars die ervan droomden samen te zijn.

Hoewel de samenwerking verrassend is qua omvang, komt ze voort uit een langdurige wederzijdse bewondering. Doechii noemt Lady Gaga "een grote inspiratiebron" en beschrijft zichzelf als "Lady Gaga's grootste fan". Gaga vertelde afgelopen juli aan British Vogue: "Doechii heeft een pen die meteen legendarisch aanvoelt. Ik werd verliefd op haar muziek en haar zeer persoonlijke perspectief." Een ontmoeting die onvermijdelijk was.

In één enkele video bewezen Lady Gaga en Doechii dat ze veel meer gemeen hebben dan alleen een rode blazer: een gedeelde visie op mode als een grenzeloze speeltuin. "Runway" is niet zomaar een nummer voor een film, het is een visueel manifest van twee artiesten.