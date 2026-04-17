Op 67-jarige leeftijd ruilt Andie MacDowell haar iconische krullen in voor een "meer ontspannen" kapsel.

De Amerikaanse actrice en model Andie MacDowell en haar zilveren krullen: het is een liefdesverhaal dat Hollywood al decennia lang volgt. Zij speelt echter duidelijk graag met de regels – en dat is helemaal niet erg.

Een nonchalante paardenstaart voor een New Yorkse look.

Midden april 2026 was Andie MacDowell te gast in de Today Show om het vierde en laatste seizoen van "The Way Home" te bespreken. In deze serie speelt ze de matriarch van een familie die worstelt met een vijver die door de tijd reist. Voor de gelegenheid had ze haar gebruikelijke kapsel ingeruild voor een lage, ietwat warrige paardenstaart, met een paar losse plukjes die haar gezicht omlijstten. De rest van haar outfit sloot aan bij de relaxte stijl: een wit-blauw gestreept shirt, een bruine suède broek en beige sandalen.

Dit is niet de eerste keer dat de actrice afwijkt van haar kenmerkende kapsel. In maart 2026, voor de Giorgio Armani herfst/wintershow in Milaan, koos ze voor een gestructureerde knot, geïnspireerd op de pompadour, met subtiel volume bovenop en zachte golven aan de zijkanten.

Grijs haar dat een symbool van vrijheid is geworden.

Wat elk van deze stijlvariaties zo bijzonder maakt, is de weg die ze hebben afgelegd. Tijdens de pandemie stopte Andie MacDowell met het verven van haar haar, een idee dat al langer in haar hoofd speelde en dat door haar naasten werd aangemoedigd: "Mijn dochters zeiden dat ik er 'stoer' uitzag. En dat vond ik leuk."

Haar managers waren niet overtuigd, maar MacDowell hield voet bij stuk en beschouwde de keuze als een "krachtige zet". Later vatte ze haar filosofie samen in een interview : "Ik vind het geweldig om te accepteren waar je in het leven staat en onbevreesd te zijn. Dat is precies wat ik doe. Ik ga nu zonder schaamte vooruit, en dat voelt goed."

Een icoon die tot ver buiten Hollywood inspireert.

Haar managers hadden haar geadviseerd haar grijze haar niet te laten zien, maar Andie MacDowell negeerde dat advies – en ze zegt dat ze zich nog nooit zo krachtig heeft gevoeld. "Het gaf me een veel sterker en zelfverzekerder gevoel. Het gaf me het gevoel dat ik mezelf kon zijn... Ik probeer niet iemand anders te zijn."

Ze wees ook op "een hardnekkige asymmetrie": terwijl acteurs zoals George Clooney worden geprezen om hun "zilveren vos"-uiterlijk, worden vrouwen die op natuurlijke wijze ouder worden nog steeds te vaak gemarginaliseerd in de industrie. "Het maakt me woedend. Mannen hebben zoveel privileges gehad: grijs worden en er knap uitzien naarmate ze ouder worden." Haar invloed reikt echter veel verder dan de rode loper.

Of ze haar krullen nu los draagt, in een Milanese knot of een New Yorkse paardenstaart, Andie MacDowell bewijst keer op keer dat het accepteren van haar leeftijd – en er plezier in hebben – de meest bevrijdende keuze blijft.