Op 50-jarige leeftijd straalt Ali Larter in een zwarte jurk met bloemenprint op de rode loper.

De Amerikaanse actrice, model en producente Ali Larter schitterde op de rode loper. Ze maakte een opvallende verschijning op een bijzondere reünie: de cast van "Legally Blonde" was in New York bijeengekomen voor het 25-jarig jubileum van de film. Voor de gelegenheid koos ze een elegante zwarte jurk met bloemenprint, die perfect bij het thema paste.

Een klein zwart jurkje met bloemenprint

Voor het evenement droeg Ali Larter een zwarte satijnen midi-jurk van Carolina Herrera. De strapless jurk met een rechte halslijn en een zoom tot op de knie creëerde een elegant en gestructureerd silhouet, versterkt door een geplooide top en een kleine split aan de achterkant. Het was echter de versiering die echt de aandacht trok: tientallen met pailletten bezette bloemen, een mix van groene bladeren en roze bloemblaadjes, die bij elke beweging fonkelden.

Een knipoog naar Elle Woods

Deze keuze was overduidelijk allesbehalve willekeurig. Door te kiezen voor roze – de kenmerkende kleur van Elle Woods, de heldin van de film – bracht Ali Larter op subtiele wijze een eerbetoon aan het iconische personage, vertolkt door Reese Witherspoon. Het was een speelse manier om de codes van de saga over te nemen en tegelijkertijd de klassieke little black dress opnieuw te interpreteren. Het resultaat: een outfit die chic, feestelijk en vol verwijzingen was.

Zorgvuldig uitgekozen accessoires

Om deze look compleet te maken, koos Ali Larter voor zwarte slingback pumps met een open neus en een dun enkelbandje. Ze combineerde dit met zilveren oorringen, bijpassende ringen en een witte clutch, die perfect aansloot bij haar melkwitte manicure. Haar make-up, met een rozige teint, donkere lippenstift en mascara, maakte de outfit af, terwijl haar lange, steile blonde haar, met een zijscheiding, in een waterval over haar rug viel.

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Een speciaal evenement ter ere van het 25-jarig jubileum van de film.

Deze verschijning vond plaats op een bijzonder moment. Ali Larter herenigde zich met de originele cast van "Legally Blonde"—waaronder Reese Witherspoon, Selma Blair en Jennifer Coolidge—op een evenement ter ere van het 25-jarig jubileum van de film en de aankomende spin-offserie "Elle". Op het podium brachten de acteurs enkele van hun iconische citaten opnieuw ten gehore. Ali Larter, die doorgaans erg gesteld is op haar privacy, werd vergezeld door haar twee kinderen, een zeldzaam gezicht bij dit soort gelegenheden.

Ali Larter, gekleed in een zwarte jurk met bloemenprint, maakte een van de meest opvallende verschijningen tijdens deze nostalgische reünie. Dit viel in de smaak bij de fans, die dolblij waren om de hele cast weer bij elkaar te zien.