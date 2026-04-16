Om "Dune" te promoten, verrast Zendaya met een look die eruitziet alsof hij zand gebruikt.

De Amerikaanse actrice Zendaya liet tijdens de promotie van de film "Dune: Part Three" opnieuw haar onberispelijke stijl zien. Op CinemaCon 2026 in Las Vegas verscheen ze in een rok-blazerpak met zandeffect, dat perfect aansloot bij de esthetiek van de film.

Op 14 april 2026 was Zendaya samen met de Frans-Amerikaanse acteur Timothée Chalamet, de Amerikaanse acteur Jason Momoa en de Quebecse regisseur Denis Villeneuve aanwezig op CinemaCon in Las Vegas om "Dune: Part Three" te presenteren. Verschillende media merkten op dat de actrice een outfit had gekozen die direct geïnspireerd was op de woestijnwereld van de saga: een rok-blazerpak dat werd omschreven als "zandachtig", wat betekent dat de textuur en kleur visueel dicht bij die van zand lagen. Deze keuze bleef niet onopgemerkt. Door te kiezen voor een rok-blazerpak dat direct de duinen van Arrakis oproept, bracht de actrice de beeldtaal van de film naar het podium.

De reden dat dit rok-blazerpak zoveel aandacht trok, was dat het minder op opvallendheid en meer op suggestie was gericht. Waar sommige promotionele outfits vooral bedoeld zijn om indruk te maken, koos Zendaya voor een silhouet dat op een subtielere manier aansloot bij de film. De stof, de kleur en het algehele effect verwezen duidelijk naar het desolate, minerale landschap dat kenmerkend is voor "Dune".

Deze aanpak weerspiegelt perfect wat haar stijl op de rode loper al jaren zo krachtig maakt. Zendaya draagt niet zomaar een opvallende outfit; ze creëert vaak een soort modeverhaal, wat vooral duidelijk wordt tijdens grote promotietours. Verschillende modebladen hebben haar voorliefde voor dit soort thematische garderobes al benadrukt.

Deze verschijning past in een vrij duidelijk patroon. Zendaya wordt regelmatig genoemd als een van de beroemdheden die de kunst van "method dressing" het beste beheersen, oftewel het aankleden van promotiemateriaal voor een film met directe verwijzingen naar het universum ervan. In het geval van "Dune" leek dit rok-blazerpak met zandeffect bijna een natuurlijke voortzetting van het verhaal, aangezien de woestijn centraal blijft staan in de visuele identiteit van de franchise.

Met deze look bewijst de Amerikaanse actrice Zendaya eens te meer dat ze een simpele promotiefoto kan omtoveren tot een krachtig beeld. En voor "Dune: Part Three" is de boodschap glashelder: nog vóór de release van de film heeft Zendaya al de perfecte manier gevonden om de sfeer ervan over te brengen.