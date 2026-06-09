Kim Kardashian herinterpreteert een look van Kate Moss en zorgt voor opschudding.

Kim Kardashian blijft een belangrijke speler in de modewereld. De Amerikaanse mediapersoonlijkheid en zakenvrouw was aanwezig bij de Grand Prix van Monaco in 2026 om Formule 1-coureur Lewis Hamilton te steunen. Haar outfit – een Gucci-jurk met een kristallen logo – zorgde al snel voor een stortvloed aan reacties, vooral omdat deze jurk tot dan toe slechts door één andere vrouw was gedragen.

Een Gucci-jurk met een kristallen logo.

Voor haar verschijning in Monaco koos Kim Kardashian voor een lange zwarte jurk van Gucci. De jurk met lange mouwen en hoge halslijn kenmerkt zich door een opvallend contrast tussen een bedekte voorkant en een diep open rug die doorloopt tot aan de zoom. Deze asymmetrie transformeert het silhouet tot een waar couture-statement.

Het detail dat de jurk zo bijzonder maakt: een cirkel geborduurd met het beroemde "G"-logo van het Italiaanse modehuis, volledig bedekt met kristallen. Dit kenmerkende detail is zichtbaar dankzij de extreem lage ruguitsnijding. Kim Kardashian koos voor een volumineuze, losse knot die haar hals blootlegt en het vakmanschap van de couturejurk benadrukt. Ze droeg subtiele sieraden voor haar oren en halslijn – geen opvallende statement pieces – waardoor de jurk zelf alle aandacht krijgt.

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Kate Moss was de eerste die dit kledingstuk op de catwalk droeg.

Wat deze verschijning bijzonder interessant maakt, is de geschiedenis van de jurk. Kim Kardashian is niet de eerste die hem draagt: Kate Moss onthulde hem tijdens de Gucci herfst/winter 2026 show in het Palazzo Delle Scintille in Milaan op 27 februari. Op de catwalk maakte het Britse supermodel een van haar meest verbluffende verschijningen van de afgelopen jaren.

Kim Kardashians herinterpretatie van deze look krijgt een geheel nieuwe dimensie. Het is een subtiele hommage aan een van de meest iconische silhouetten van de afgelopen dertig jaar – een stap die past in een bredere trend waarbij beroemdheden kledingstukken van de catwalk, gedragen door legendarische supermodellen, opnieuw interpreteren.

Aanwezig om Lewis Hamilton te steunen in Monaco

Naast haar kledingkeuze was het vooral de context die ieders aandacht trok. Kim Kardashian was in Monaco om Lewis Hamilton, de Britse coureur van Ferrari, te steunen. Hamilton eindigde als tweede in de Grand Prix achter Kimi Antonelli (Mercedes). Tijdens de persconferentie na de race sprak Hamilton voor het eerst openlijk over hun relatie. "Het is fantastisch om haar deze week bij me te hebben en haar steun te krijgen. Het is geweldig om zulke aardige mensen om je heen te hebben die je opbeuren. Dat doet zij elke dag voor me," zei hij.

Met deze Gucci-jurk, die eerder door Kate Moss werd gedragen, maakt Kim Kardashian een verschijning die een eerbetoon aan de recente modegeschiedenis combineert met een persoonlijk statement. Deze actie laat zien dat ze een van de meest strategische figuren op de internationale rode loper is.