De 52-jarige actrice Tori Spelling draagt een doorschijnende outfit die veel reacties uitlokt.

Voor een doodgewone avond in West Hollywood was een "buitengewone" look vereist. De Amerikaanse actrice, mediapersoonlijkheid en schrijfster Tori Spelling begreep dit maar al te goed toen ze Madonna's "geheime" feest bezocht in een doorschijnende outfit die niemand onverschillig liet.

Een zeer exclusieve avond in de abdij.

In de nacht van 25 april 2026 gaf Madonna een besloten feest op uitnodiging in The Abbey, een iconische bar in West Hollywood, om de verjaardag van eigenaar Tristan Schukraft te vieren en nieuwe nummers van haar album "Confessions II" te presenteren.

Onder de gasten bevonden zich de Italiaans-Amerikaanse actrice en model Julia Fox, de Amerikaanse actrice Tori Spelling, de Britse zangeres en muzikante Lily Allen, de Amerikaanse singer-songwriter Addison Rae, het Britse model en actrice Cara Delevingne en de Amerikaanse singer-songwriter van Albanees-Macedonische afkomst Bebe Rexha. Een keur aan beroemdheden was bijeengekomen voor een avond die zowel feestelijk als muzikaal exclusief beloofde te worden.

Een opvallende kanten outfit

Het was in deze setting dat Tori Spelling de aandacht trok. De actrice uit Beverly Hills 90210 koos voor een broekpak van een doorschijnende stof. De outfit, versierd met glinsterende blauwe en zilveren pailletten, ving bij elke beweging het licht op, wat het dramatische effect versterkte. Om een vleugje contrast toe te voegen, droeg ze een bruine bontstola over haar schouders en maakte ze de look compleet met haar blonde haar in golven gestyled. Het avondensemble werd gefotografeerd terwijl ze, leunend op haar metgezel, over de stoep wandelde.

Fans werden via sociale media overtuigd.

De foto's die op Instagram werden geplaatst, gingen al snel viraal en genereerden een stortvloed aan lof en enthousiaste reacties op sociale media. De berichten verzamelden in een mum van tijd duizenden reacties. "Tori ziet er prachtig uit", vergezeld van een vlam-emoji, vat perfect samen hoe haar fans haar look die avond ontvingen, waarbij ze zowel haar elegantie als haar gevoel voor stijl prezen. Andere gebruikers benadrukten ook de originaliteit van haar outfit en het zelfvertrouwen dat ze uitstraalde, waardoor deze foto's een van de meest besproken momenten van de avond online werden.

Kortom, Tori Spelling blijft gedurfde modekeuzes maken. Haar aanwezigheid op een van de meest exclusieve feesten van de lente van 2026 bevestigt dat ze een belangrijke figuur is in de Amerikaanse entertainmentwereld, veel meer dan alleen haar iconische rol in "Beverly Hills 90210".