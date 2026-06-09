De 50-jarige actrice Ali Larter trekt de aandacht in een smaragdgroene jurk.

De Amerikaanse actrice, model en producente Ali Larter maakte een van haar meest verbluffende verschijningen op de rode loper. Op het Newport Beach TV Festival 2026 verscheen ze in een lange smaragdgroene jurk, waarvan de asymmetrische snit direct de aandacht trok.

Een smaragdgroene jurk

Op de rode loper in Californië koos Ali Larter voor een creatie uit de herfst/wintercollectie 2026 van Victoria Beckham, die enkele weken eerder tijdens de Parijse Fashion Week was gepresenteerd. Het betrof een smaragdgroene chiffon avondjurk, waarvan de diepte van de kleur de kleur van de ogen van de actrice weerspiegelde – een bijzonder opvallend visueel effect onder de flitsen.

Het kledingstuk is het resultaat van nauwgezet couturewerk: een fijne sluier, vakkundig aangebrachte draperieën aan de voorkant die doen denken aan een oude Griekse chiton, en twee strategisch geplaatste trossen reliëfbloemen – één ter hoogte van de buste, de andere net onder de heup. Deze vormgeving transformeert het kledingstuk in een waar textielkunstwerk.

Asymmetrische snit en Grieks geïnspireerde draperie

Het detail dat de jurk bijzonder chic maakt, is de lange, diepe split aan de zijkant. Deze loopt van de buste tot de heup, waardoor een scherpe onderbreking in het silhouet ontstaat en de jurk een dynamische uitstraling krijgt. Een perfect uitgevoerde uitsnijding. De asymmetrische zoom onthult subtiel de benen van Ali Larter en structureert het silhouet van onder tot boven. Het algehele effect is een jurk die perfect aansluit op het figuur, maar tegelijkertijd de vloeiende lijnen van de smaragdgroene stof behoudt.

Hoge hakken met een optische illusie en gouden sieraden.

Ali Larter droeg elegante pumps met bandjes en opengewerkte details. Vanaf de rode loper leken de schoenen bijna onzichtbaar, waardoor de actrice de indruk wekte alsof ze boven de grond zweefde. Een technisch detail dat direct op sociale media veel reacties uitlokte.

Voor haar sieraden kozen haar stylisten stukken van Amerikaanse merken: gouden oorringen en stapelringen van goud en zilver. Haar haar droeg ze in een lage, losse knot met een nonchalante look, verzorgd door Owen Gould. En voor haar make-up koos Georgie Eisdell voor een opvallende koraalkleurige lippenstift en een bijpassende oogschaduw.

Ali Larter woont het panelgesprek van het "Landman"-ensemble bij tijdens het Newport Beach TV FEST in het Lido Theater in Newport Beach. pic.twitter.com/AoAr5k7taO — More Culture Less Pop (@culturelesspop) 7 juni 2026

Algehele triomf voor de "Landman"-serie

Ali Larters verschijning vond plaats in een bijzondere context. Tijdens de ceremonie stond de actrice samen met haar medespelers van "Landman" – Billy Bob Thornton, Andy García en Michelle Randolph – op het podium om de prijs voor Beste Ensemble in een Dramaserie in ontvangst te nemen. Deze belangrijke collectieve erkenning voor de productie bevestigde de lovende kritieken op de serie.

Met deze smaragdgroene jurk maakte Ali Larter een opvallend stijlvolle verschijning. Ze bewees dat leeftijd niets met de rode loper te maken heeft. Een look die haar zonder twijfel een plekje in haar persoonlijke topvorm bezorgt.

