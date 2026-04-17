Kylie Jenners beste vriendin blaast de crop top-trend nieuw leven in met een vintage versie.

Onder de Californische zon staat Anastasia Karanikolaou in de schijnwerpers. De influencer, een goede vriendin van Kylie Jenner, wist haar volgers onlangs te betoveren met een outfit die de klassieke crop top een retro-uitstraling geeft.

Een vintage look die de sociale media verovert.

Op Instagram is Anastasia Karanikolaou te zien in een witte crop top met een ontwerp geïnspireerd op vintage Amerikaanse esthetiek. De minimalistische top is voorzien van een speelse interpretatie van een iconisch logo, dat doet denken aan de "rebellie en relaxte" sfeer van de jaren 90. Gecombineerd met een zwarte rok en een paar subtiele accessoires is deze look een ode aan stijlvolle eenvoud en zelfvertrouwen.

Stijlkenmerken: minimalisme en assertiviteit

Voor dit zonnige uitje koos de jonge vrouw duidelijk voor een natuurlijke en verzorgde look. Haar haar, aan de voorkant licht naar achteren gekamd, omlijstte haar gezicht op subtiele wijze, terwijl zachte krullen aan de achterkant vrij naar beneden vielen en voor beweging en een vleugje nonchalante stijl zorgden. Een zonnebril, die als een haarband op haar hoofd rustte, versterkte deze praktische maar trendy look.

Wat accessoires betreft, liet ze niets aan het toeval over: zilveren armbanden die het licht weerkaatsten, gelaagde kettingen die speelden met lengtes en texturen, en opvallende sieraden die een gedurfde touch aan de algehele look gaven. De harmonie tussen eenvoud en verfijnde details creëerde een zomerse look, zowel elegant als moeiteloos, perfect passend bij de heldere dag.

Met deze look bevestigt Anastasia Karanikolaou haar rol als mode-influencer. Door de vintage crop top nieuw leven in te blazen, belichaamt ze de trend waarin retrostijl en modern zelfvertrouwen samenkomen. Haar recente verschijning op het Coachella-festival, naast Kylie Jenner, heeft haar imago als rijzende ster van de nieuwe modegeneratie alleen maar versterkt.