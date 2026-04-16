Hoge hakken aan haar voeten, racket in de hand: deze influencer zorgt voor een ware sensatie.

Op sociale media zijn sommige afbeeldingen al genoeg om duizenden reacties uit te lokken. Dat geldt ook voor Isidora (@isidorapjv), een content creator die de aandacht trekt met een onverwacht concept: tennissen… op hakken. Haar video's wekken zowel fascinatie als kritiek op en laten duidelijk niemand onberoerd.

Een esthetiek die de regels van het tennis overtreedt.

Isidora, bekend onder het pseudoniem @isidorapjv, deelt regelmatig video's van zichzelf op de tennisbaan, met racket in de hand en hakken aan haar voeten. Een bewust onconventioneel imago dat breekt met de gebruikelijke conventies van de sport.

Haar berichten gaan vaak vergezeld van zinnen als "niet zomaar een tennismeisje" of " tennis op hakken". Het doel is duidelijk: verrassen, indruk maken en een ander perspectief bieden. Deze mix van mode en sport is haar handelsmerk geworden.

Een contrast dat een reactie uitlokt

Isidora (@isidorapjv) verdeelt haar tijd tussen New York en Miami en heeft een grote schare fans opgebouwd, met meer dan 100.000 volgers op Instagram en een actieve aanwezigheid op TikTok. Ze omschrijft zichzelf als model en professioneel tennisspeler. Het succes van haar video's is grotendeels te danken aan dit opvallende contrast: de combinatie van een veeleisende sport met elementen die als ongepast worden beschouwd, zoals hoge hakken of bepaalde elegante outfits.

Dit contrast is opvallend en bevordert viraliteit. Op platforms waar de aandachtsspanne beperkt is tot seconden, kan een simpel maar treffend idee al genoeg zijn om shares en reacties te genereren. Isidora past dit concept dan ook toe in verschillende contexten: op een klassieke tennisbaan, in de sneeuw of met meer verfijnde outfits. Deze herhaling versterkt de herkenning van haar stijl.

Tussen fascinatie en kritiek in

Hoewel zijn video's veel aandacht trekken, roepen ze ook sterke reacties op. Sommige internetgebruikers zijn van mening dat dit soort content vooral bedoeld is om zichtbaarheid te genereren, door gebruik te maken van "een opzettelijk provocerend concept".

Anderen zien het juist als een positievere boodschap: een manier om te laten zien dat een vrouw zich elke ruimte eigen kan maken, zelfs de sport, zonder haar stijl of persoonlijke expressie op te geven. In deze interpretatie is het lichaam niet beperkt tot één enkele functie; het wordt vrij, veelzijdig en in staat zich aan te passen aan verschillende verlangens.

Sommige reacties wijzen erop dat deze manier van ensceneren ook als simplistisch kan worden ervaren, omdat het vrouwensport opnieuw associeert met esthetische codes zoals jurken of hakken. Deze reacties laten zien hoe gevoelig en controversieel de representaties van het lichaam, sport en vrouwelijkheid nog steeds zijn.

Uiteindelijk doet Isidora (@isidorapjv), met haar verschijningen op hoge hakken op de tennisbaan, meer dan alleen entertainen: ze zet aan tot discussie. Haar content, die thema's als empowerment, aandachtsmarketing en vragen over representatie behandelt, vat verschillende actuele kwesties rondom het lichaam en het lichaamsbeeld samen.