"Altijd charismatisch": Madison Beer maakt furore in een witte korsetjurk

De Amerikaanse zangeres, model en actrice Madison Beer beleeft een belangrijke mijlpaal in haar carrière. Ze heeft net het eerste deel van haar "Locket Tour" afgerond en deelde een carrousel op Instagram met foto's van het podium en momenten met haar fans. Op de cover stond een korsetjurk die veel ophef veroorzaakte en haar volgers in vervoering bracht.

Een romantische korsetjurk

Op de openingsfoto poseert Madison Beer in haar podiumoutfit: een delicate, crèmekleurige korsetjurk met een aansluitende snit. De jurk heeft een kanten lijfje met bloemenmotief, een vetersluiting aan de voorkant en een gegolfde kanten zoom, wat zorgt voor een trendy, kokette look. De zangeres maakte deze romantische stijl compleet met lang, glad haar en een stralende make-up.

Een ontroerende boodschap aan zijn fans.

In het onderschrift van haar bericht richtte Madison Beer een hartelijke boodschap aan haar Europese en Britse fans. Ze bedankte hen van harte voor hun bezoek aan haar concerten en vertelde dat haar dromen tijdens deze tournee waren uitgekomen, waarbij ze vele "ontroerende momenten" noemde. De carrousel illustreert deze verbondenheid: het toont Madison Beer in een vriendelijk moment met een concertbezoeker, maar ook een volle zaal, het bewijs van het enthousiasme dat bij elk optreden ontstaat.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door @madisonbeer

De eerste etappe van een grote tournee

Deze "Locket Tour" markeert een keerpunt voor Madison Beer: het is hun eerste arena-tournee ter ondersteuning van hun derde album, "Locket", dat in januari 2026 verschijnt. Het Europese en Britse deel van de tournee, dat eind mei werd afgerond, maakt nu plaats voor de Noord-Amerikaanse tournee, die volgende week van start gaat. De tournee zal culmineren in een grootse finale in New York, op het legendarische podium van Madison Square Garden.

Met een opvallende korsetjurk en een hartverwarmende boodschap aan haar fans bevestigt Madison Beer haar charisma, zowel op het podium als op sociale media. "Altijd charismatisch," reageerden veel internetgebruikers.