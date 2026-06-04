"Altijd charismatisch": Madison Beer maakt furore in een witte korsetjurk

Julia P.
@madisonbeer / Instagram

De Amerikaanse zangeres, model en actrice Madison Beer beleeft een belangrijke mijlpaal in haar carrière. Ze heeft net het eerste deel van haar "Locket Tour" afgerond en deelde een carrousel op Instagram met foto's van het podium en momenten met haar fans. Op de cover stond een korsetjurk die veel ophef veroorzaakte en haar volgers in vervoering bracht.

Een romantische korsetjurk

Op de openingsfoto poseert Madison Beer in haar podiumoutfit: een delicate, crèmekleurige korsetjurk met een aansluitende snit. De jurk heeft een kanten lijfje met bloemenmotief, een vetersluiting aan de voorkant en een gegolfde kanten zoom, wat zorgt voor een trendy, kokette look. De zangeres maakte deze romantische stijl compleet met lang, glad haar en een stralende make-up.

Een ontroerende boodschap aan zijn fans.

In het onderschrift van haar bericht richtte Madison Beer een hartelijke boodschap aan haar Europese en Britse fans. Ze bedankte hen van harte voor hun bezoek aan haar concerten en vertelde dat haar dromen tijdens deze tournee waren uitgekomen, waarbij ze vele "ontroerende momenten" noemde. De carrousel illustreert deze verbondenheid: het toont Madison Beer in een vriendelijk moment met een concertbezoeker, maar ook een volle zaal, het bewijs van het enthousiasme dat bij elk optreden ontstaat.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door @madisonbeer

De eerste etappe van een grote tournee

Deze "Locket Tour" markeert een keerpunt voor Madison Beer: het is hun eerste arena-tournee ter ondersteuning van hun derde album, "Locket", dat in januari 2026 verschijnt. Het Europese en Britse deel van de tournee, dat eind mei werd afgerond, maakt nu plaats voor de Noord-Amerikaanse tournee, die volgende week van start gaat. De tournee zal culmineren in een grootse finale in New York, op het legendarische podium van Madison Square Garden.

Met een opvallende korsetjurk en een hartverwarmende boodschap aan haar fans bevestigt Madison Beer haar charisma, zowel op het podium als op sociale media. "Altijd charismatisch," reageerden veel internetgebruikers.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
Article précédent
Kylie Jenner, gekleed in roze, geniet van een zonnige vakantie aan de Caribische kust.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kylie Jenner, gekleed in roze, geniet van een zonnige vakantie aan de Caribische kust.

De Amerikaanse realityster, zakenvrouw en influencer Kylie Jenner begon haar zomer in stijl. Ze trakteerde zichzelf op een...

Op 59-jarige leeftijd brengt Salma Hayek een broek die niet door iedereen wordt bewonderd opnieuw onder de aandacht.

Tijdens een tennisevenement op Roland-Garros verscheen de Mexicaans-Amerikaans-Libanese actrice, regisseur en producent Salma Hayek op een modieuze manier...

Tijdens haar vakantie zorgde Kim Kardashian voor opschudding in een witte strandoutfit.

De Amerikaanse mediapersoonlijkheid Kim Kardashian is een van de meest gevolgde sterren ter wereld, en haar recente Instagram-post...

"Je straalt": Lindsay Lohan deelt een selfie die reacties uitlokt.

De Amerikaanse actrice Lindsay Lohan straalt en haar volgers laten haar dat weten. Ze deelde een 'fotodump' van...

Brooks Nader geeft dit vintage badpak een eigentijdse twist dankzij een "onverwacht" accessoire.

Het Amerikaanse model en televisiepersoonlijkheid Brooks Nader deelde een nieuwe fotoserie op Instagram waarin ze de stijl van...

Jennifer Lopez maakte een opvallende verschijning in New York in een stijlvolle outfit.

Tijdens haar bezoek aan New York om de film "Office Romance" te promoten, koos de Amerikaanse zangeres en...