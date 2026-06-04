Shakira maakt een opvallende verschijning in een sculpturale oranje jurk.

Léa Michel
@shakira / Instagram

De Colombiaanse singer-songwriter Shakira koos voor een gedurfde kleur om een statement te maken. Ze verscheen in een opvallende, sculpturale oranje jurk bij de lancering van "No Drama", de nieuwe ontwarrende haargel van haar haarverzorgingsmerk Isima. Een modekeuze die perfect aansloot bij de zomerse sfeer van het evenement.

Een sculpturale oranje jurk

Voor deze gelegenheid koos Shakira voor een korte, feloranje jurk met een aansluitend silhouet. De jurk onderscheidt zich door de gestructureerde, op een korset geïnspireerde naden, die een strakke, grafische lijn creëren, en een diepe decolleté. Een subtiele uitsparing voegt een vleugje extra dimensie toe. Het resultaat: een silhouet dat zowel modern als architectonisch is, geheel in lijn met Shakira's voorliefde voor opvallende kledingstukken.

Accessoires die spelen met contrast.

Qua accessoires zette ze de monochrome stijl voort met een grote oranje zonnebril die perfect bij haar outfit paste. Ze doorbrak deze harmonie echter met een paar witte cowboylaarzen, wat een opvallend trendy contrast creëerde. Haar lange golvende haar en subtiele make-up maakten deze zongebruinde look compleet.

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Een kunstenaar van topniveau.

Deze uitstap naar de modewereld komt op een moment dat Shakira enorm succesvol is. Ze tourt momenteel de wereld rond met haar "Las Mujeres Ya No Lloran"-tour, die de meest winstgevende Latijns-Amerikaanse tournee aller tijden is geworden. Tussen muziek, mode en ondernemerschap combineert de "Waka Waka"-zangeres meerdere rollen met evenveel succes.

Met haar strakke kapsel, levendige kleurenpalet en contrasterende accessoires liet Shakira wederom haar onberispelijke gevoel voor stijl zien en zette ze tegelijkertijd haar huidverzorgingsmerk in de schijnwerpers. Deze uiting van zomerse energie bleef zeker niet onopgemerkt.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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