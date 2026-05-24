Dua Lipa verschijnt in een sensationele kanten outfit.

Zangeres en songwriter Dua Lipa blijft haar fans verrassen. Ze deelde een rode kanten top op Instagram, een modekeuze die zeker niet onopgemerkt is gebleven bij haar volgers.

Een veelbesproken Instagram-fotodump

Zoals we van haar gewend zijn, deelde Dua Lipa een reeks foto's op haar Instagram-account – een ware 'fotodump'. Een van de vele foto's zorgde voor veel ophef, waarop de zangeres te zien is in een doorschijnend kanten topje. Wederom leverde ze content af die haar volgers versteld deed staan. Het is een talent dat ze consistent ontwikkelt, waardoor elk mode-moment een klein evenement op sociale media wordt.

Een rood kanten topje en een spijkerbroekje.

Het pronkstuk van deze look is een rode kanten top met een hoge hals en korte mouwen. De doorschijnende en delicate top laat de lichtbruine bralette zien die Dua Lipa eronder droeg. Dit spel met transparantie illustreert perfect Dua Lipa's voorliefde voor kledingstukken die romantiek – dankzij het kant – combineren met moderniteit.

Om de look in evenwicht te brengen, koos Dua Lipa voor een meer casual item: een spijkerbroekje. Deze combinatie van delicate kant en ruwe denim zorgt voor een bijzonder trendy contrast in texturen. Deze mix van stijlen – elegantie en streetwear – is kenmerkend voor Dua Lipa, die graag de geijkte combinaties uitdaagt. Het resultaat is een outfit die zowel verfijnd als uitgesproken modern is, perfect passend bij de huidige tijd.

Zorgvuldig geselecteerde luxe accessoires

De look zou niet compleet zijn zonder een selectie luxe accessoires. Dua Lipa maakte haar outfit af met een grote crèmekleurige Chanel-shoppingtas, een oversized zwarte zonnebril en verschillende ringen van Bvlgari. Een riem in westernstijl van Chrome Hearts accentueerde de taille van haar shorts en gaf het geheel een rock-'n-roll-uitstraling. Deze zorgvuldig samengestelde collectie designerstukken demonstreert eens te meer Dua Lipa's stijlbeheersing en haar vermogen om moeiteloos luxe merken te combineren.

Minimalistische haar- en make-upstijl

Op het gebied van beauty koos Dua Lipa voor eenvoud, waarbij haar outfit de hoofdrol speelde. Ze droeg haar haar los, met een strakke, perfecte middenscheiding. Haar make-up, bewust minimalistisch, was gericht op een natuurlijke look in plaats van een dramatisch effect. Met deze post bevestigt Dua Lipa haar status als een onmisbaar mode-icoon van haar generatie.

Met haar rode kanten top, denim shorts en accessoires heeft Dua Lipa een perfecte, stijlvolle look gecreëerd. Ze bewijst eens te meer dat ze weet hoe ze met modeconventies moet spelen om opvallende beelden te creëren, zonder haar eigen stijl uit het oog te verliezen.