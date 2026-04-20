Het nieuwe korte kapsel van actrice Jessica Chastain, op 49-jarige leeftijd, zorgt voor veel ophef.

Fabienne Ba.
@jessicachastain / Instagram

De Amerikaanse actrice en producente Jessica Chastain, die jarenlang bekend stond om haar lange, golvende rode haar, verraste iedereen op 18 april 2026. Ze verscheen op de rode loper van de Breakthrough Prize met een radicaal korter kapsel dat meteen alle ogen op zich gericht kreeg.

Een schone lei bij de Breakthrough Prize.

Tijdens de uitreiking van de Breakthrough Prize 2026 in Santa Monica onthulde Jessica Chastain haar nieuwe look: een korte bob die net boven haar kin eindigde, gestyled met een strakke zijscheiding. De scherpe bob, met koperkleurige highlights en achter één oor gestoken, omlijstte haar gezicht op een moderne en precieze manier, een schril contrast met haar gebruikelijke golvende lokken.

De jurk van Oscar de la Renta weerspiegelt de snit.

Jessica Chastain combineerde dit nieuwe kapsel met een strapless jurk met patronen en een franjeszoom, waardoor het kapsel echt de aandacht trok. Een diamanten choker maakte de look compleet, zonder oorbellen – zo bleef alle aandacht op het nieuwe kapsel gericht.

De "choppity chop" is bevestigd op Instagram.

De volgende dag deelde de actrice op Instagram beelden van haar transformatie, in een voor-en-na-video geregisseerd door haar haarstylist Renato Campora, met als onderschrift simpelweg: "Knipbeurt!" Haar vrienden reageerden snel, waaronder de Amerikaanse singer-songwriter Julianne Hough, die haar verwelkomde in "het bobkapsel-leven".

Een actrice die op haar instinct vertrouwt.

Jessica Chastain heeft altijd een zekere vrijheid van trends bepleit: "Ik let niet echt op modetrends. Als ik een trend leuk vind, draag ik die, zonder me af te vragen of het wel mag," zegt ze. Een filosofie die duidelijk ook op haar haar van toepassing is – en die haar perfect staat.

Actrice Jessica Chastain heeft eerder toegegeven dat ze "fantasieën" had over het wit verven van haar haar, waarbij ze de Britse actrice en producente Tilda Swinton als inspiratiebron noemde. Nu ze de stap heeft gezet met een korte bob, is er volop gespeculeerd...

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Actrice Salma Hayek toont op elegante wijze haar natuurlijke grijze haar.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

