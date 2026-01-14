Vlak voor de Australian Open zorgt deze tennisser voor opschudding.

Nu de Australian Open van 2026 (18 januari tot 1 februari) snel nadert, trekt Amanda Anisimova veel aandacht – niet alleen vanwege haar talent op de baan, maar ook vanwege haar aanwezigheid in de media. De jonge Amerikaanse ster, nummer 3 van de wereld, straalt hernieuwd zelfvertrouwen uit na een indrukwekkend seizoen in 2025 en lijkt vastbesloten om haar spel dit jaar in Melbourne naar een hoger niveau te tillen.

Een seizoen in 2025 vol beloftes, maar ook gekenmerkt door spijt.

Na haar overwinningen in Doha en China bevestigde de Amerikaanse tennisster Amanda Anisimova haar status als een van de beste speelsters ter wereld. Haar nederlagen in de finales van Wimbledon en de US Open tegen respectievelijk Iga Świątek en Aryna Sabalenka lieten echter een bittere nasmaak achter. Deze tegenslagen versterkten echter haar motivatie om zich verder te ontwikkelen.

Een serene voorbereiding op de Australian Open

Ondanks haar vroege uitschakeling in Brisbane tegen Marta Kostyuk, blijft Amanda Anisimova kalm. Tussen de trainingen door werd de speelster gespot terwijl ze ontspannen naast de Australische tennisster Priscilla Hon zat, wat talloze enthousiaste reacties op sociale media opleverde. Dit moment van ontspanning symboliseert een evenwichtige voorbereiding, waarbij focus en een luchtige aanpak gecombineerd worden.

De ambities van een aanstormend kampioen.

Op 24-jarige leeftijd mikt Amanda Anisimova duidelijk op een Grand Slam-titel. Haar ervaring, kalmte en constante vooruitgang maken haar een serieuze kanshebber voor de overwinning in Melbourne. "Ik wil mezelf steeds weer de kans geven om meer finales te bereiken," zegt ze vastberaden.

Amanda Anisimova gaat het seizoen van 2026 dan ook met onverminderde ambitie en groeiende volwassenheid tegemoet. Na de teleurstellingen van 2025 te hebben overwonnen, lijkt ze klaar om haar potentieel om te zetten in triomf. Als succes spelers toekomt die leren van hun fouten, dan zou 2026 wel eens een keerpunt in de carrière van de jonge Amerikaanse kunnen betekenen.