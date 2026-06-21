Millie Bobby Brown vertelt openhartig over de adoptie die haar leven veranderde, samen met Jake Bongiovi.

De Britse actrice, producente en ondernemer Millie Bobby Brown heeft ermee ingestemd een intiemer deel van haar leven te delen. Ze blikte onlangs terug op haar adoptie-ervaring, die ze samen met haar echtgenoot, het Amerikaanse model en acteur Jake Bongiovi, beschouwde als de vervulling van een jeugddroom.

Een zeldzame openbare verklaring over haar gezinsleven.

Millie Bobby Brown, bekend van haar rol als Eleven in de populaire serie "Stranger Things" en haar vertolkingen in "Enola Holmes", greep een mediaoptreden aan om wat persoonlijke inzichten te delen. Ze sprak in het programma "Not Gonna Lie ", gepresenteerd door Kylie Kelce. Tijdens het interview vertelde ze openhartig over de geboorte van haar dochter en de gezinsplannen die zij en haar man voor de toekomst hebben. Dit was een zeldzame afwijking van de doorgaans discrete communicatie van het stel, dat er alles aan doet om hun privéleven te beschermen.

Adoptie, een kinderdroom

Een van de hoogtepunten van het interview was haar verhaal over haar adoptietraject. Millie Bobby Brown legde uit dat deze keuze voortkwam uit een levenslange kinderdroom, een droom die ze al sinds haar vroegste jeugd koesterde. "Ik wilde altijd al adopteren," vertelde ze Kylie Kelce. De jonge vrouw sprak emotioneel over haar jeugdherinneringen: "Het was altijd onderdeel van mijn kinderdromen. Elke keer als ik thuis was, rond mijn vijfde of zesde, zeiden mijn ouders: 'Jij had je poppen.' Die waren allemaal geadopteerd. Ik heb er zelf nooit een gehad. En ik heb nooit gedaan alsof ik zwanger was." Deze getuigenis zegt veel over het zeer persoonlijke karakter van haar keuze.

De komst van hun dochter in de zomer van 2025.

In de zomer van 2025 verwelkomden Millie Bobby Brown en Jake Bongiovi hun dochter. Een belangrijke mijlpaal in het leven van het jonge stel, dat slechts enkele maanden eerder was getrouwd. De komst van het kind, die discreet werd gevierd, markeerde een keerpunt voor de ster die, op slechts enkele jaren oud, levensgebeurtenissen meemaakt die normaal gesproken voor "oudere" vrouwen zijn weggelegd: een internationale carrière, een huwelijk en het moederschap. Het is een uniek traject dat ze volledig omarmt en waarbij ze keuzes maakt die haar persoonlijkheid weerspiegelen.

De wens om ooit een kind te dragen

Hoewel Millie Bobby Brown haar eerste kinderwens via adoptie in vervulling zag gaan, sluit ze de mogelijkheid om ooit zelf kinderen te krijgen niet uit. Tijdens het interview legde de actrice uit dat gezinsuitbreiding nog steeds in haar plannen zit, zonder haar keuze voor adoptie op te geven. "Het is niet dat ik het niet wil. Ik hoop dat het ooit zal gebeuren," vertrouwde ze toe. Vervolgens voegde ze een bijzonder treffende uitspraak toe: "Adoptie is liefde, adoptie is voor altijd." Een manier om iedereen eraan te herinneren dat de twee paden elkaar niet uitsluiten, maar juist naast elkaar kunnen bestaan binnen hetzelfde gezinsleven.

Een project dat al lange tijd in voorbereiding is.

De komst van hun dochtertje was allesbehalve een impulsieve beslissing. Millie Bobby Brown legde uit dat ze uitgebreid onderzoek had gedaan voordat ze aan dit avontuur met Jake Bongiovi begon. De actrice putte daarbij met name uit haar studie maatschappelijk werk, die ze naast haar acteercarrière volgde. "Ik vond het adoptieaspect van mijn opleiding maatschappelijk werk erg interessant; het was zo belangrijk en betekenisvol. Ik leerde ook wat het inhield door met biologische moeders te praten en veel over hun ervaringen te lezen," legde ze uit.

De actrice benadrukte ook dat de adoptie een beslissing was die ze volledig met haar man, Jake Bongiovi, had gedeeld. "Mijn man en ik hebben de tijd genomen om over dit verhaal na te denken en wat deze reis vertegenwoordigt. En toen hebben we de stap gezet," vertelde ze.

Door met een zeldzame oprechtheid haar adoptie-ervaring te delen, levert Millie Bobby Brown een persoonlijk getuigenis dat verder reikt dan louter media-aandacht. Een getuigenis dat ons eraan herinnert, zoals ze zelf zo treffend samenvat, dat "adoptie liefde is, adoptie voor altijd."