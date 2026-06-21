"Ik ben 60% doof aan één oor": onverwachte onthulling van Olivia Rodrigo

De Amerikaanse singer-songwriter, muzikante en actrice Olivia Rodrigo verraste haar fans onlangs in een interview. Ze onthulde dat ze voor 60% doof is aan haar linkeroor, een feit dat ze op humoristische wijze deelde ter gelegenheid van de release van haar nieuwe album.

Een "prikkelende vraag" die een echt gevoel van zelfvertrouwen aan het licht brengt.

Olivia Rodrigo deelde deze onthulling op KISS FM UK. Ze was te gast bij presentatoren Tyler West en Chloe Burrows om haar langverwachte derde album, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", te bespreken. Het interview , dat aanvankelijk over haar nieuwe muziekproject ging, nam een persoonlijkere wending toen een van de nummers van het album, getiteld "What's Wrong with Me?", ter sprake kwam.

Het was dit nummer dat een humoristische vraag van Tyler West, een van de presentatoren, uitlokte. "Wat is er nou echt mis met je?", vroeg hij lachend aan de zangeres. In plaats van de vraag te ontwijken, greep Olivia Rodrigo de kans om een heel persoonlijk aspect van haar leven te bespreken. "Er is eigenlijk heel veel mis met me", begon ze gekscherend. Voordat ze een onthulling deed die maar weinig van haar fans wisten.

"60% doofheid" in het linkeroor

“Ik ben eigenlijk 60% doof aan mijn linkeroor. Dus als je aan deze kant zou zitten [ze wijst naar haar linkeroor] en me een geheim zou proberen te vertellen, zou ik je niet kunnen verstaan,” legde ze uit aan de presentatoren. En ze voegde er ondeugend aan toe: “Dus als je me een geheim wilt vertellen, ga dan maar naar mijn rechteroor.” Een onthulling die Chloe Burrows, zichtbaar verrast, meteen oppikte: “Dat is ongelooflijk, want je bent zangeres en je draagt altijd oordopjes. Dat is te gek!”

Gedeeltelijke doofheid vastgesteld op de kleuterschool.

Olivia Rodrigo ontdekte deze eigenaardigheid pas later in haar leven. Tijdens een gehoortest op de kleuterschool kwam ze erachter. De zangeres had deze ontdekking al eerder gedeeld in een interview met The Hollywood Reporter in december 2023. "Het is nogal ongebruikelijk. Ik ben halfdoof aan mijn linkeroor. Ik wist het pas rond de kleuterschool, toen ze bij alle kinderen een gehoortest deden. En toen zeiden ze: 'Oh, je hebt een beetje moeite met horen'", vertelde ze destijds. Deze vroege ontdekking heeft haar er echter nooit van weerhouden haar artistieke ambities na te streven.

Een anekdote die ze deelde met haar vriendin, een fotografe.

Om deze bijzonderheid toe te lichten, deelde Olivia Rodrigo in 2023 ook een anekdote over een van haar goede vriendinnen. "Een van mijn vriendinnen is de fantastische fotografe Petra Collins, en zij heeft een zeer slecht gezichtsvermogen. We grappen er altijd over dat ik muziek maak omdat ik slecht hoor, en zij fotografeert omdat ze slecht ziet," vertelde ze. Een humoristische opmerking die illustreert hoe Olivia Rodrigo heeft geleerd om met haar beperking te leven – en deze zelfs heeft omgezet in een bron van inspiratie.

Een onderwerp dat zelden door kunstenaars wordt behandeld.

De oprechtheid van Olivia Rodrigo over dit onderwerp is des te opvallender, gezien het feit dat het probleem van gedeeltelijk gehoorverlies relatief onbesproken blijft onder artiesten, met name in de muziekindustrie. Voor een zangeres die het grootste deel van haar dagen in de studio, op het podium of met een koptelefoon op doorbrengt, is openlijk spreken over gehoorverlies een zeldzaamheid. Door er publiekelijk en met zoveel openhartigheid over te spreken, helpt Olivia Rodrigo het stilzwijgen te doorbreken rond een realiteit die wereldwijd een aanzienlijk aantal mensen treft.

In een paar humoristische zinnen deed Olivia Rodrigo veel meer dan alleen haar nieuwe album promoten. Ze deelde een stukje van haar leven en sprak openlijk over haar gedeeltelijke doofheid. Deze onthulling bewijst, mocht dat nog nodig zijn, dat de beste stemmen in de popmuziek niet altijd zijn wie je zou verwachten – en dat het mogelijk is om een persoonlijke eigenschap om te zetten in een creatieve kracht.