Amal Clooney verandert haar stijl radicaal en dat blijft niet onopgemerkt.

De Libanees-Frans-Britse advocate – de vrouw van de Amerikaanse acteur George Clooney – Amal Clooney heeft op de rode loper altijd klassieke elegantie belichaamd: lange jurken, perfecte snitten, wapperend haar en een verfijnde, ingetogen stijl. Op 27 april 2026 besloot ze iedereen te verrassen door met dit tijdloze imago te breken.

Het Chaplin Award Gala, een avond ter ere van George

Het 51e Chaplin Award Gala vond plaats in Alice Tully Hall in het Lincoln Center in New York – het grootste jaarlijkse filmevenement van het Lincoln Center, waar jaarlijks belangrijke bijdragen aan de filmwereld worden geëerd. De Amerikaanse acteur George Clooney was de laureaat van 2026. Op de rode loper vertelde hij aan People dat het ontvangen van de prijs "gek" en "een beetje gênant" was, maar ook "leuk". Toen hem naar zijn voorbereiding werd gevraagd, grapte hij: "Je bereidt je niet voor – je drinkt."

De paarse Balenciaga mini-jurk die breekt met alles.

Amal Clooney draagt op de rode loper doorgaans een lange avondjurk, dus deze outfit was een echte uitzondering. Voor het 51e Chaplin Award Gala droeg ze een dieppaarse minijurk uit de lente/zomercollectie 2026 van Balenciaga, ontworpen door Pier Paolo Piccioli. Het off-shoulder bovenstuk had een cape-achtige draperie, geïnspireerd op een tulp. De kortere, meer aansluitende rok was afgewerkt met een stuk stof aan de achterkant, wat het gelaagde, volumineuze effect versterkte.

Amal Clooney maakte haar outfit compleet met gouden pumps met spitse neus en een gouden clutch van Begüm Khan. Qua sieraden koos ze voor Cartier: Panthère de Cartier-oorringen met luipaardmotief en smaragdgroene ogen, een Clash de Cartier-armband en een Indomptables-ring in de vorm van een met juwelen bezet dier.

Een knotje en nieuwe highlights, een complete transformatie.

De "verandering" beperkte zich niet tot de jurk. Amal staat bekend om haar lange, glanzende haar, maar haar kapper Dimitris Giannetos – die haar haarkleur onlangs had verzacht met lichtere highlights – koos voor een zeldzame, zwierige paardenstaart, wat bijdroeg aan het gevoel van een frisse nieuwe richting. Deze nieuwe lokken werden door de kapper "La Panthère highlights" genoemd, die hij omschreef als "gedurfd maar moeiteloos en zeer elegant".

Een look die de meningen online verdeelt.

De reactie van de pers en internetgebruikers was onmiddellijk – en gemengd. Sommigen prezen de gedurfde breuk met haar gebruikelijke stijl, terwijl anderen het ontbreken van de "klassieke verfijning" betreurden die Amal Clooney doorgaans tot een van de best geklede mensen ter wereld maakt.

Dit soort discussies herinnert ons er vooral aan hoe het uiterlijk van vrouwen nog steeds overmatig onder de loep wordt genomen, becommentarieerd en beoordeeld. Noch hun lichaam, noch hun kledingkeuze zou het onderwerp moeten zijn van constante publieke evaluatie. En bovenal: 'moderniteit' of 'durf' zijn niet onverenigbaar met elegantie: Amal Clooney in een korte jurk is daardoor niet minder chic. Stijl wordt niet afgemeten aan de lengte van een zoom of aan het naleven van rigide regels.

Een paarse minijurk, een knot, sieraden met luipaardprint – Amal Clooney verraste nooit. Maar tijdens het 51e Chaplin Award Gala deed ze dat wel. Of je de verandering nu leuk vindt of niet, het bewijst één ding: zelfs na jaren op de rode loper weet ze nog steeds de aandacht te trekken.