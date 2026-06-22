Model Emily Ratajkowski, een alleenstaande moeder na haar scheiding, legt uit waarom ze dit label afwijst.

Het Amerikaanse model, actrice en auteur Emily Ratajkowski weigert zich te laten definiëren door één enkel label. In een persoonlijk essay, gepubliceerd op The Cut , reflecteerde ze op haar ervaring als alleenstaande moeder na haar scheiding – en op haar afwijzing van het label 'gescheiden alleenstaande moeder', dat ze 'reducerend' vindt.

Een simplistische benaming afwijzen

In dit introspectieve stuk vertelt Emily Ratajkowski over het stuklopen van haar huwelijk met producer Sebastian Bear-McClard, ongeveer zes maanden na de geboorte van hun zoon Sly, die nu 5 jaar oud is. Het paar trouwde in 2018, ging in 2022 uit elkaar en de scheiding werd in 2025 definitief. Ze beschrijft de overgang naar het moederschap als "een brute verschuiving naar een nieuwe realiteit", een periode die "zowel vluchtig als eindeloos" aanvoelde.

De kern van haar betoog is haar ongemak met de term 'gescheiden alleenstaande moeder'. Ze legt uit dat ze deze situatie al lang vreesde voordat ze er veel eerder mee te maken kreeg dan de meeste vrouwen. 'Ik heb het mislukken van een huwelijk meegemaakt toen ik nog maar net 30 was', schrijft ze, en ze weigert in een hokje geplaatst te worden dat ze 'oneerlijk' vindt.

Een uitgeroepen "schurkentijdperk"

Om met dit nieuwe leven om te gaan, met name door weer contact te zoeken met vrouwen, zegt Emily Ratajkowski dat ze een rol op zich nam: die van een "superschurk", een "vrouw die niets van mannen nodig heeft". Ze vergelijkt zichzelf met fictieve personages zoals Poison Ivy of Catwoman en vertrouwt toe dat het leven in New York haar het gevoel gaf van "een bohemien en bevrijd bestaan". "Het was mijn oorsprongsverhaal als superschurk", vat ze samen.

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Een herwonnen helderheid

Emily Ratajkowski erkent echter eerlijk de beperkingen van dit personage. Achter het pantser van de ongevoelige "schurk" schuilde een zeer reële kwetsbaarheid. "Ondanks mijn acteerprestatie was ik net zo gedesoriënteerd en kwetsbaar als toen ik 20 was," geeft ze toe, verwijzend naar "een rollenspel zonder inhoud." Dit besef bracht haar tot de conclusie dat ze nooit echt in contact was geweest met haar eigen ambities.

Een geëngageerde feministische stem

Deze getuigenis is een voortzetting van Emily Ratajkowski's engagement. Al jarenlang schrijft ze veelgeprezen essays over de positie van vrouwen, zoals haar bundel "My Body", gepubliceerd in 2021, waarin ze onder andere de excessen van de mode- en entertainmentindustrie aan de kaak stelt. Het is deze geëngageerde schrijfstijl die ze inzet voor een intieme reflectie.

In dit essay transformeert Emily Ratajkowski een pijnlijke persoonlijke ervaring in een bredere reflectie op de labels die aan vrouwen worden opgelegd. Door te weigeren zich te laten definiëren door haar status, herinnert ze ons eraan dat moederschap en scheiding geen identiteit bepalen. Een helder getuigenis dat veel verder reikt dan haar eigen persoonlijke verhaal.