Gekleed in een gestreepte strandoutfit geeft Alix Earle een vintage klassieker een nieuwe draai.

Fabienne Ba.
@alixearle / Instagram

De Amerikaanse influencer Alix Earle is een van de meest gevolgde figuren van haar generatie op Instagram. En een van haar Instagramcarrousels, geplaatst vanaf een zonovergoten jacht, bevestigt eens te meer haar onberispelijke gevoel voor stijl. Ze draagt een groen-wit gestreept tweedelig pak: een directe verwijzing naar de esthetiek van klassieke Europese vakanties van decennia geleden.

Een groen-wit gestreept tweedelig pak

Op de meestbesproken foto in de carrousel is Alix Earle te zien in een tweedelig badpak met verticale groene en witte strepen. Het aansluitende driehoekige topje benadrukt de eenvoud: weinig details, weinig versieringen, alleen een precieze snit. De kleurkeuze is niet onbelangrijk. Het gebruikte groen, ergens tussen amandel en mintgroen, roept direct de kleuren van Italiaanse strandhuisjes op – voor sommigen felgroen, voor anderen limoengroen. Een kleur die diep geworteld is in een bepaald idee van mediterrane ontspanning.

Een oversized bril en een "Riviera"-pose.

Om haar statement piece compleet te maken, koos Alix Earle voor een minimalistische aanpak: een enkele, oversized zonnebril. Geen sieraden, geen sarong, geen strohoed. De setting – de reling van het jacht, het kristalheldere water op de achtergrond, het zonlicht dat op het dek weerkaatste – was voldoende om het beeld te componeren. Leunend tegen de reling, haar blik lichtjes naar de horizon gericht, roept Alix Earle de portretten op die te vinden zijn in oude Italiaanse filmtijdschriften uit de jaren 60.

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Een directe verwijzing naar de Europese zomers van de jaren zestig.

Dat is nu juist de kracht van deze outfit: het maakt deel uit van een authentieke visuele traditie. De groen-wit gestreepte tweedelige set is niet zomaar een zomerkledingstuk. Het is een vintage klassieker, populair gemaakt op de stranden van Saint-Tropez en Capri in de jaren 60 door iconen als Brigitte Bardot, Sophia Loren en Romy Schneider.

Destijds waren dunne zijstrepen, driehoekige snitten en hoge tailles hét kenmerk van de zomerse jetset in Europa. Zestig jaar later herinterpreteert Alix Earle dit repertoire met opvallende trouw – het bewijs dat goed gekozen klassiekers decennia overstijgen zonder een dag ouder te worden.

Met deze groen-wit gestreepte tweedelige outfit bevestigt Alix Earle eens te meer haar status als lifestyle-icoon voor haar generatie. En ze laat ons zien dat soms één klassiek kledingstuk genoeg is om een heel seizoen te definiëren. Een demonstratie die deze zomer ongetwijfeld een hit zal zijn op de Europese stranden.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
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