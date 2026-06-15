Met deze selfie zet Hailey Bieber laag uitgesneden broeken weer in de schijnwerpers.

Het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber beheerst de kunst om van elke Instagram-post een groot mode-evenement te maken. Een van haar selfies, geplaatst met het simpele onderschrift "Morgen bronzerdag, tot 9 uur Pacific Time", is daarop geen uitzondering. Om de aanstaande lancering van een nieuw product van haar beautymerk Rhode aan te kondigen, presenteerde ze een ogenschijnlijk simpele, maar zorgvuldig samengestelde look – en de onbetwiste ster van de foto is haar laag uitgesneden jeans.

Een selfie om de nieuwe Rhode bronzer aan te kondigen.

De setting is simpel: een slaapkamer badend in natuurlijk licht, een spiegel, een nonchalant vastgehouden telefoon. De selfie dient echter een primair doel: de lancering aankondigen van een nieuw product van Rhode, het cosmeticamerk dat Hailey Bieber in 2022 oprichtte. Deze communicatiestrategie is een klassieker geworden in de branche, waar de simpele "spontane" foto traditionele reclamecampagnes heeft vervangen.

Hailey Bieber heeft deze aanpak tot in de perfectie beheerst. In plaats van een complexe fotoshoot te organiseren, kiest ze steevast voor intieme, ingetogen en herkenbare beelden. Deze consistentie sluit perfect aan bij de 'clean girl'-esthetiek die ze sinds de lancering van Rhode uitdraagt – en die is uitgegroeid tot een van de meest gevolgde schoonheidscodes van het decennium.

Jeans met een lage taille, de ster van de show.

De echte blikvanger van de foto is de broek. Hailey Bieber draagt een laag uitgesneden blauwe jeans die net onder haar heupen valt. Een iconisch kledingstuk uit de jaren 2000, lange tijd verbannen naar de achterkant van de kast, maar dat sinds 2022 een sterke comeback heeft gemaakt op de catwalks en in onze kledingkasten.

Wat dit kledingstuk tot een waar mode-statement maakt, is de snit: niet te strak en niet te los. Een zorgvuldig afgewogen balans, die doet denken aan de stijlen die de Amerikaanse actrice, regisseur en producent Jennifer Aniston of actrice en producent Sarah Jessica Parker begin jaren 2000 vaak droegen. Met dit kledingstuk bewijst Hailey Bieber dat ze tot de meest bekwame personen behoort als het gaat om het nieuw leven inblazen van klassieke stijlen.

Een minimalistische witte top als contrast.

Om de onderkant in balans te brengen, koos Hailey Bieber voor eenvoud: een witte top met lange mouwen, een hoge hals en een aansluitende pasvorm. Wat haar make-up betreft, bleef Hailey Bieber trouw aan haar stijl: een frisse teint, strakke wenkbrauwen en een nude lippenstift.

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Waarom 'laagbouw' een sterke comeback maakt

De heropleving van laag uitgesneden broeken is geen toeval. Op de catwalks van de lente/zomercollecties van 2026 grepen verschillende modehuizen terug naar de esthetiek van de jaren 2000 – denk aan laag uitgesneden modellen, dunne riempjes, eenvoudige tanktops en witte sneakers. Deze nostalgische terugblik sluit perfect aan bij de stijl die Hailey Bieber sinds haar debuut heeft ontwikkeld.

Met deze simpele selfie bewijst Hailey Bieber dat ze tot de meest "strategische" figuren van haar generatie behoort. En het bevestigt dat in de hedendaagse mode vaak het meest subtiele detail – in dit geval een simpele heuplijn die zichtbaar wordt door een laag uitgesneden jeans – de toon zet voor een heel seizoen.