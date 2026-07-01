Shakira viert het WK met een reeks sportieve en kleurrijke outfits.

Shakira heeft opnieuw haar blijvende band met het FIFA Wereldkampioenschap bevestigd. De Colombiaanse singer-songwriter vierde het grote voetbaltoernooi met een energieke video die ze op Instagram deelde. Daarin danst ze op haar nieuwe nummer en toont ze een reeks sportieve en kleurrijke outfits, geïnspireerd op de deelnemende nationale teams. Dit heeft haar ongetwijfeld opnieuw de bijnaam "Koningin van het WK" opgeleverd.

Een reeks looks geïnspireerd op voetbal.

In de video toont Shakira verschillende outfits met een voetbalthema. Ze verschijnt in een rood-wit gestreepte crop top gecombineerd met een witte plooirok, in een geknoopt blauw shirt met een witte flared minibroek, en in een kort wit voetbalshirt met een patchwork spijkerrokje. Dit zijn allemaal moderne interpretaties van de klassieke voetbalfanoutfit, opnieuw vormgegeven met een echt modieuze twist.

Een eerbetoon aan de genomineerden.

Shakira brengt ook een eerbetoon aan verschillende belangrijke landen in het toernooi. Ze is te zien in een Argentijns shirt, gestyled als een kort jurkje, gecombineerd met platform sneakers, een felgele top van Brazilië en een marineblauwe top met een spijkerbroekje. Een speelse manier om de kleuren van de belangrijkste teams van het toernooi te vieren en tegelijkertijd haar eigen stijl te laten zien.

Een video op het ritme van "Dai Dai".

Deze virale video is gemaakt op de beat van "Dai Dai", de samenwerking van Shakira met Burna Boy, een van de officiële nummers van het FIFA Wereldkampioenschap 2026™. Met haar vakkundig gechoreografeerde routine, aanstekelijke energie en perfecte make-up laat Shakira haar volledige talent zien. De video kreeg al snel miljoenen likes en fans prezen haar optreden massaal.

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De "Koningin van het WK"

Deze recente erkenning bevestigt Shakira's bijzondere status. Al jaren is ze nauw verbonden met het FIFA Wereldkampioenschap, waarvoor ze verschillende iconische nummers heeft opgenomen. Deze band is zo sterk dat haar fans haar zonder meer de "Koningin van het Wereldkampioenschap" noemen.

Met deze reeks sportieve en kleurrijke looks viert Shakira het FIFA Wereldkampioenschap in stijl en met veel energie. Door eerbetonen aan de nationale teams te combineren met een vleugje drama, bevestigt de zangeres eens te meer haar unieke band met het evenement. Het zal haar fans ongetwijfeld in vervoering brengen.