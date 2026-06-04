Voor de diploma-uitreiking van haar dochter koos Jessica Alba voor een chique outfit.

Het was een bijzondere dag die Jessica Alba in stijl wilde vieren. Ter ere van de diploma-uitreiking van haar oudste dochter Honor deelde de Amerikaanse actrice en zakenvrouw een reeks foto's en video's op Instagram. Voor dit familiemoment koos ze voor een chique outfit.

Een gestructureerde zwarte korsettop

Het pronkstuk van haar outfit was een zwart satijnen korsettopje. Het ontwerp kenmerkt zich door de verticale baleinen, die een strakke lijn creëren en de taille accentueren, alvorens iets uit te lopen in een subtiele peplum. Fijne veters, vastgemaakt met dunne stoffen strikjes, sieren de voorkant en voegen een vleugje vintage couture toe aan dit verder zeer minimalistische kledingstuk.

Een contrast met wijdvallende broeken

Om dit aansluitende kledingstuk in balans te brengen, koos Jessica Alba voor een wijde, zwierige, hooggetailleerde zwarte broek die elegant valt. Dit contrast tussen de gestructureerde top en de meer ontspannen broek geeft de algehele look een moderne en elegante touch. De actrice maakte haar outfit compleet met subtiele sieraden en een strak kapsel met een middenscheiding, voor een verzorgde en verfijnde uitstraling.

Een belangrijk familiemoment

Los van de stijl, markeerde deze post een symbolische mijlpaal. Jessica Alba vierde de afstudering van haar dochter Honor, omringd door familie en vrienden. De actrice omschreef de gebeurtenis als een moment waarop de cirkel rond was, vol emotie. Honor, geboren in 2008, is de oudste van Jessica Alba's drie kinderen, en ze deelt regelmatig inkijkjes in haar gezinsleven.

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Een kunstenaar met vele talenten.

Jessica Alba, bekend van haar rollen in films als "Sin City", "Honey" en de "Fantastic Four"-reeks, heeft talenten die veel verder reiken dan het witte doek. Ze staat ook aan het hoofd van The Honest Company, een merk voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging dat ze heeft opgericht en waarmee ze zich heeft gevestigd als een succesvolle zakenvrouw. Deze veelzijdigheid wordt aangevuld door haar consistent prominente aanwezigheid in de modewereld.

Met een getailleerde top met korset en een zwierige broek creëerde Jessica Alba een verfijnde look, perfect geschikt voor zo'n belangrijke dag. Door de prestatie van haar dochter op elegante wijze te vieren, liet ze ons zien dat een familiegebeurtenis ook een gelegenheid kan zijn voor een stijlvolle verschijning.