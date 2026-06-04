Deze transgender actrice bevestigt dat een goed gekozen zwarte jurk een blijvende indruk kan maken.

Julia P.
@zion.moreno / Instagram

Tijdens de première van de film "Find Your Friends" in Los Angeles koos de Amerikaanse actrice Zion Moreno voor een eenvoudige maar opvallend effectieve outfit. Een toonbeeld van elegantie dat haar fans op Instagram in vervoering bracht.

Een zwarte jurk met ingetogen elegantie.

Voor haar verschijning op de rode loper koos Zion Moreno voor een zwarte satijnen slipjurk met dunne bandjes. De zwierige snit en midi-lengte gaven de outfit een moderne én tijdloze uitstraling. Trouw aan het principe "less is more" liet de actrice de jurk voor zich spreken en combineerde deze met subtiele make-up en lang, glad bruin haar. Deze minimalistische aanpak bewijst dat ingetogen elegantie nog steeds een veilige keuze is op de rode loper.

Een rode loper voor "Find Your Friends"

Deze verschijning markeerde de première van "Find Your Friends", een horrorthriller geregisseerd door Izabel Pakzad, die op 12 juni in première gaat op de streamingdienst Shudder. De film volgt een groep vrienden die op vakantie gaan naar de Joshua Tree-woestijn, maar hun trip verandert in een nachtmerrie door de vijandigheid van de lokale bevolking. Zion Moreno speelt de hoofdrol naast een opmerkelijke cast, waaronder de Amerikaanse actrice Bella Thorne, de Amerikaanse actrice en model Chloe Cherry, de Amerikaanse actrice Helena Howard en de Amerikaanse actrice Sophia Ali.

Een figuur die representatief is

Zion Moreno, bekend van haar rollen in de serie "Control Z" en de reboot van "Gossip Girl", heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot een prominente actrice. Ze is ook een voortrekker in de strijd voor een betere representatie van transgender personen op het scherm, een engagement dat ze op natuurlijke wijze uitdraagt in haar rollen en publieke optredens.

Met deze subtiel verfijnde zwarte jurk maakte Zion Moreno een van de meest elegante verschijningen op de première. Door te kiezen voor eenvoud bewees ze dat een goed gekozen klassieker een blijvende indruk kan achterlaten.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
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