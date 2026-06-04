Nadat een video van haar dansend opdook, veroordeelde actrice Ester Expósito de vrouwonvriendelijke oordelen.

De Spaanse actrice Ester Expósito werd na een concert overspoeld met kritiek, maar besloot te reageren. In plaats van zichzelf te verdedigen, draaide ze de rollen om en hekelde ze online seksisme en de giftigheid van sommige internetgebruikers. Haar duidelijke verklaring leverde haar veel steun op.

Een video die viraal ging.

Het begon allemaal met het megaconcert van Bad Bunny in het Metropolitano-stadion in Madrid. Ester Expósito zat in "La Casita", een ultra-exclusieve VIP-ruimte die de Puerto Ricaanse zanger speciaal voor zijn shows inricht. Een kort filmpje, waarop ze een paar danspasjes maakt, ging al snel viraal. Hoewel veel internetgebruikers het moment prezen, plaatsten anderen talloze ongepaste reacties, gericht tegen zowel haar aanwezigheid op deze zeer gewilde locatie als haar "houding". Een simpele avond met vrienden veranderde zo in een digitale controverse.

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De verduidelijking van de actrice

Tijdens een recent publiek optreden op Ibiza sprak Ester Expósito met de Spaanse pers . Toen haar gevraagd werd naar de sfeer van het concert, antwoordde ze aanvankelijk kortaf dat ze het erg naar haar zin had gehad en dat je, als je uitgenodigd wordt, gewoon gaat. Over de kritiek die ze kreeg, was ze echter stellig. "Ik geloof dat het probleem niet een dansje van twee seconden is," verklaarde ze.

Een boodschap tegen online vrouwenhaat.

Voor de actrice ligt het echte probleem elders. "Het probleem zit hem in de blik en het oordeel van een zeer vrouwonvriendelijk deel van de samenleving," vervolgde ze, waarbij ze ook de vinger wees naar degenen die sociale media gebruiken "om kwaad te doen". Volgens haar is dat precies het punt waarop we ons moeten richten wanneer we met dit soort situaties worden geconfronteerd.

Dit standpunt gaat verder dan haar persoonlijke situatie en weerspiegelt de vele reacties die vrouwen krijgen wanneer ze zich publiekelijk uitspreken. Ester Expósito heeft ook openlijk erkend dat ze door deze golf van kritiek is geraakt.

Ester Expósito – bekend van haar rol in de serie "Elite" en recentelijk te zien op het filmfestival van Cannes in 2026 – heeft hiermee bevestigd dat ze zich door niemand laat dicteren wat ze moet doen. Door het debat te verleggen van een "dansje van twee seconden" naar online seksisme en toxiciteit, heeft ze een controverse omgezet in een bredere boodschap. Een krachtige waarschuwing voor de valkuilen van online oordelen en wat werkelijk ter discussie gesteld mag worden.