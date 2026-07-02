Op 59-jarige leeftijd viert Pamela Anderson haar verjaardag in de zon.

De Canadees-Amerikaanse actrice en model Pamela Anderson vierde haar 59e verjaardag op de meest eenvoudige manier mogelijk: door te genieten van een duik in het water aan de Franse Rivièra. Ze deelde een glimp van haar speciale dag met haar volgers via een Instagram-post, waarop ze stralend te zien is in een botergele jumpsuit.

Een zonnige en minimalistische look.

In video's die ze op haar account plaatste, loopt Pamela Anderson in een witte badjas naar de zee. Ze trekt de badjas uit voordat ze het water induikt voor wat ze omschrijft als een "verjaardagsduik". Ze voegt een bedankje aan haar fans toe aan haar bericht: "Bedankt voor jullie lieve verjaardagsberichten... Mogen al jullie dromen vandaag ook uitkomen. Liefs, P."

Om haar zomerlook compleet te maken, droeg Pamela Anderson een rechthoekige zonnebril met wit montuur en bijpassende sandalen. Haar strapless strandjurk was uitgevoerd in een delicate botergele tint.

Een zomerverblijf in Saint-Tropez

Pamela Anderson deelde ook verschillende foto's van haar verblijf in Saint-Tropez. Op een van de foto's poseert ze op een rots in een lichtwitte jurk, een bijpassende bandana en witte sneakers, met een houten mandje in haar handen. Trouw aan haar schoonheidsaanpak van de afgelopen jaren, verschijnt ze zonder make-up en kiest ze voor een natuurlijke stijl die veel fans aanspreekt.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Een moment gedeeld met de familie

Deze vakantie aan de Franse Rivièra vindt plaats terwijl Pamela Anderson tijd doorbrengt met haar familie. Verschillende Amerikaanse media melden dat ze in Saint-Tropez verblijft in aanloop naar de bruiloft van haar jongste zoon, Dylan Lee, met architectuurontwerpster Paula Bruss. Pamela Anderson is de moeder van twee zonen, Brandon en Dylan, uit haar huwelijk met muzikant Tommy Lee.

Een steeds authentieker beeld

De afgelopen maanden heeft Pamela Anderson talloze opvallende verschijningen op de rode loper gemaakt, waarbij ze een authentiek en minimalistisch imago wist te behouden. Haar keuze om regelmatig zonder make-up te verschijnen is een waar handelsmerk geworden, dat door sommigen wordt geprezen om zijn natuurlijke uitstraling.

Pamela Anderson lijkt volop te genieten van deze nieuwe fase in haar leven. Tussen momenten van ontspanning onder de mediterrane zon, nonchalante elegantie en momenten met haar geliefden door, blijft ze een levensstijl belichamen die eenvoud, welzijn en authenticiteit vooropstelt.