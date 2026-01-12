Amal Clooney maakte een enorme indruk op de Golden Globes in een adembenemende rode jurk.

Voor haar grootse terugkeer naar de Golden Globes, 10 jaar na haar laatste verschijning, toverde Amal Clooney de rode loper om tot een heuse filmset. Ze was er om George Clooney te steunen, die genomineerd was voor zijn rol in "Jay Kelly", en de advocate maakte furore in een spectaculaire rode jurk, een duidelijke hommage aan vintage haute couture.

Een vurige rode jurk van Balmain.

Voor deze 83e editie ruilde Amal Clooney de ingetogen elegantie van haar zwarte Dior-jurk uit 2015 in voor een levendige scharlakenrode creatie. Geïnspireerd door een stuk uit de haute couture-collectie herfst/winter 1957-1958 van Balmain, werd haar jurk speciaal voor de gelegenheid op maat gemaakt, met een perfect uitgevoerde retro-uitstraling. De geplooide, nauwsluitende snit accentueerde haar figuur, terwijl de gestructureerde sweetheart-halslijn de glamoureuze allure benadrukte. De lange, gedrapeerde rok, afgewerkt met een zwierige zoom, gaf elke stap extra beweging, reminiscent van de gouden eeuw van de Hollywood-actrices uit de jaren 50.

Accessoires ontworpen als filmjuwelen.

Trouw aan haar oog voor detail maakte Amal deze volledig rode look compleet met een bijpassende Jimmy Choo minaudière, waarmee ze een scharlakenrode kolom creëerde. Diamanten oorbellen van Cartier, gecombineerd met een bijpassende armband, voegden precies de juiste hoeveelheid sprankeling toe zonder de jurk te overschaduwen.

Qua uiterlijk was de look bewust tijdloos: perfect gestyled los haar, een stralende teint en subtiel omlijnde lippen. Een ideale balans tussen verfijning en moderniteit, waardoor de jurk voor zich sprak.

Amal Clooney, de koningin van de onvergetelijke rode lopers.

Hoewel Amal Clooney zelden op de rode loper verschijnt, is elke verschijning van haar een modehoogtepunt. In Venetië maakte ze bijvoorbeeld al furore met een fuchsia roze jurk met sleep, vervolgens in een zwierige botergele creatie van Versace, en onlangs verscheen ze in een gedrapeerde chocoladebruine jurk en een sprankelende roze creatie van Tamara Ralph in de stijl van het oude Hollywood.

De Golden Globes van 2026 voegen zich bij deze galerij van iconische looks: in een rode Balmain-jurk bevestigt Amal Clooney haar status als moderne muze, die de elegantie van een advocate, de uitstraling van een ster en een uitgesproken liefde voor spectaculaire mode weet te combineren.

Door de erfenis van de haute couture uit de jaren 50 op briljante wijze te herinterpreteren, heeft Amal Clooney eens te meer bewezen dat mode voor haar een ware taal is. Haar aanwezigheid bij de Golden Globes van 2026 is meer dan alleen een verschijning; het is een verklaring van tijdloze elegantie.