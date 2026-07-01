Op de tribune trekt deze Argentijnse actrice alle aandacht naar zich toe door haar land te steunen.

De Argentijnse actrice Eva De Dominici toonde vol trots de kleuren van haar land. Ze was aanwezig bij het FIFA Wereldkampioenschap 2026™ om haar team, Argentinië, te steunen. Op Instagram deelde ze foto's van die dag, waarop ze stralend te zien is met een sjaal in de kleuren van haar land. Haar stralende verschijning betoverde haar vele volgers.

Een zelfverzekerde, ondersteunende blik

Voor de gelegenheid droeg Eva De Dominici een zwarte top met lange mouwen, gecombineerd met een spijkerbroekje, een riem en laarzen. Het pronkstuk van haar outfit was natuurlijk haar blauw-witte sjaal met de opdruk "Argentinië", die ze trots boven haar hoofd zwaaide. Stralend en vol aanstekelijk enthousiasme, helemaal in lijn met de sfeer van een wedstrijddag.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Eva De Dominici (@dedominicieva)

Een trotse supporter van Argentinië

Deze steun is nauwelijks verrassend. Eva De Dominici, geboren in Avellaneda, een voorstad van Buenos Aires, heeft nooit haar verbondenheid met haar geboorteland verborgen gehouden. Door tijdens het WK 2026™ op de tribune te zitten om het nationale team aan te moedigen, vierde de actrice haar Argentijnse roots met verve. Het was voor haar een manier om de opwinding te delen met duizenden fans van haar team.

Fans overtuigd

Het bericht zorgde, niet geheel onverwacht, voor een golf van enthousiaste reacties. In de reacties prezen gebruikers haar sportieve look, haar goede humeur en haar stralende glimlach. Velen waren blij om te zien dat ze Argentinië met zoveel energie steunde. Dit bevestigt alleen maar de populariteit van Eva De Dominici, die miljoenen volgers heeft.

Een actrice met internationale faam.

Naast deze rol bevestigt Eva De Dominici haar status als toonaangevende actrice. Nadat ze in Argentinië bekendheid verwierf met talloze telenovela's, heeft ze geleidelijk aan een internationaal publiek voor zich gewonnen, met name dankzij haar rollen in Amerikaanse producties zoals de serie "The Cleaning Lady". Nu ze in de Verenigde Staten woont, bouwt ze aan een carrière die zich over beide continenten uitstrekt, terwijl ze trouw blijft aan haar roots.

Met deze foto's op de tribune bewees Eva De Dominici dat ze tot de meest fervente supporters van Argentinië behoort. Met haar omhooggehouden sjaal, haar zelfverzekerde blik en haar goede humeur wist ze haar fans te charmeren en te bevestigen dat de sfeer op de tribune ook deel uitmaakt van het spektakel.