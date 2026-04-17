Victoria Beckham viert haar 52e verjaardag in een prachtige, zwierige jurk.

Léa Michel
@victoriabeckham / Instagram

Voor haar 52e verjaardag (17 april 2026) koos Victoria Beckham voor een eenvoudige maar opvallende verschijning. Ze droeg een zwierige, lange en nauwsluitende jurk die haar figuur accentueerde en tegelijkertijd haar minimalistische stijl behield. De Britse ontwerpster en zakenvrouw maakte van dit privé-moment opnieuw een showcase van haar expertise, waarbij silhouet, stof en uitstraling elkaar elegant aanvulden.

Een lange jurk, kenmerkend voor haar stijl.

Voor haar 52e verjaardag droeg ze een lange jurk met een getailleerde snit en een zorgvuldig gedrapeerd silhouet. De lichte, soepele stof volgde haar figuur zonder te knellen, waardoor een adembenemend lang effect ontstond en haar schouders en taille nog meer geaccentueerd leken door de vloeiende lijnen van de jurk.

Minimalisme en oog voor detail

Om deze jurk compleet te maken, koos Victoria voor natuurlijke make-up, een eenvoudig gestyled kapsel en ingetogen accessoires, geheel in lijn met haar imago als zakenvrouw en ontwerpster met een verfijnde uitstraling. De hakken, de sieraden en de manier waarop ze haar handen hield, benadrukten deze zorgvuldig samengestelde look, die deed denken aan haar verschijningen op de rode loper of tijdens haar modeshows, waar de precisie van haar kleding een soort stille taal was.

Hoewel de verjaardagsviering in een intieme setting plaatsvond met haar familie en goede vrienden, maakte Victoria's kledingkeuze van dit privémoment een eerbetoon aan haar reis tussen beroemdheid, moederschap en carrière in de merkenwereld.

Léa Michel
Léa Michel
Article précédent
Taylor Swift en Travis Kelce stellen een onverwachte regel vast voor hun bruiloft.
Article suivant
Actrice Anne Hathaway zorgt voor opschudding in New York met een "gedurfde" jurk.

"We houden van de natuurlijke look": Lizzo blaast een vintage strandoutfit nieuw leven in.

De Amerikaanse zangeres Lizzo maakt furore op Instagram met een zomerse fotoshoot waarin ze trots haar lichaam toont...

Actrice Anne Hathaway zorgt voor opschudding in New York met een "gedurfde" jurk.

Anne Hathaway maakte een opvallende terugkeer naar het hart van de New York Fashion Week, waar ze zich...

Taylor Swift en Travis Kelce stellen een onverwachte regel vast voor hun bruiloft.

De Amerikaanse singer-songwriter Taylor Swift en NFL-speler Travis Kelce staan op het punt om in het huwelijksbootje te...

In Australië worden Meghan Markle en prins Harry bekritiseerd vanwege de kosten van hun bezoek.

Meghan Markle en prins Harry zijn voor het eerst sinds 2018 weer in Australië, maar deze nieuwe "tour"...

Sandra Bullock maakt een opvallende entree op Instagram met haar eerste video.

De Duits-Amerikaanse actrice, producente, regisseuse en scenarioschrijfster Sandra Bullock heeft een spectaculaire entree gemaakt op sociale media. Ze...

Kylie Jenners beste vriendin blaast de crop top-trend nieuw leven in met een vintage versie.

Onder de Californische zon staat Anastasia Karanikolaou in de schijnwerpers. De influencer, een goede vriendin van Kylie Jenner,...