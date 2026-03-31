Vaarwel blonde pixie: actrice Brie Larson verandert haar look met een nieuw kapsel.

De Amerikaanse actrice, regisseur en zangeres Brie Larson heeft onlangs een nieuwe look onthuld die niet onopgemerkt is gebleven. Na ruim een jaar een zeer korte blonde pixie-coupe te hebben gehad, verschijnt ze nu met lang, donker haar, wat een aanzienlijke verandering in haar kapsel betekent.

Een opvallende haartransformatie op de rode loper

Brie Larson presenteerde haar nieuwe kapsel tijdens de première van "The Super Mario Galaxy Movie" in Kyoto op 28 maart 2026. Voor de gelegenheid droeg ze lang haar in zachte golven, geïnspireerd op het oude Hollywood. Haar kapsel paste perfect bij een retro-achtige turquoise jurk met opvallende schouders en een overslaglijfje.

Een nieuwe interpretatie van zijn stijl

De volgende dag bevestigde Brie Larson haar nieuwe kapsel tijdens de Formule 1 Grand Prix van Japan, die plaatsvond op het circuit van Suzuka. Dit keer droeg ze haar lange haar steil met een licht uit het midden gestoken scheiding. Ze koos voor een meer casual outfit, bestaande uit een zwart leren jack gecombineerd met een T-shirt met print, wat een contrast vormde met haar look van de dag ervoor.

Deze haartransformatie markeert een keerpunt in vergelijking met haar recente keuzes. Sinds 2024 had Brie Larson namelijk verschillende varianten van zeer korte kapsels gehad, met name een buzz cut voor een toneelrol in Londen, voordat ze overstapte op een bruine pixie en vervolgens een platinablonde versie in de maanden erna.

De evolutie van een schoonheidskenmerk

De haartransformaties van Brie Larson illustreren uiteindelijk hoe sommige beroemdheden verschillende stijlidentiteiten verkennen, afhankelijk van hun professionele projecten en persoonlijke wensen. De overgang van een zeer kort kapsel naar lang, donker haar kan ook een verlangen naar esthetische of artistieke vernieuwing weerspiegelen.

Door dit nieuwe kapsel bij twee opeenvolgende publieke evenementen te laten zien, bevestigt Brie Larson haar voorliefde voor opvallende haartransformaties, die regelmatig de aandacht trekken van het publiek en de vakmedia.

Met haar lange, donkere haar geeft Brie Larson een nieuwe interpretatie van haar stijl, balancerend tussen klassieke elegantie en moderniteit. Deze haartransformatie onderstreept het vermogen van de actrice om haar imago te vernieuwen en tegelijkertijd trouw te blijven aan een creatieve benadering van schoonheid.