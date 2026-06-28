Will Smith deelt een zeldzaam moment met Jada Pinkett Smith en hun dochter Willow.

De familie Smith maakte een zeldzame publieke verschijning in Parijs. Will Smith, Jada Pinkett Smith en hun dochter Willow kwamen weer samen in de Franse hoofdstad om een van hun familieleden te steunen bij een mode-evenement.

Een zeer opvallende verschijning in Parijs.

Tijdens de Parijse Fashion Week zorgden Will Smith en zijn gezin voor opschudding. De Amerikaanse acteur reisde naar de Franse hoofdstad, vergezeld door Jada Pinkett Smith, de moeder van zijn jongste kinderen, en hun dochter Willow. Hun aanwezigheid was des te opmerkelijker gezien de zeldzaamheid van de publieke optredens van de familie Smith. Zoals bij elk mediaoptreden van de familie waren er talloze fotografen aanwezig om dit ongebruikelijke familie-uitje vast te leggen.

Een specifieke reden voor deze bijeenkomst

Naast hun aanwezigheid in Parijs had deze gezamenlijke verschijning van de Smiths een heel specifiek doel. Will, Jada en Willow waren gekomen om Jaden Smith, de zoon van het beroemde Amerikaanse echtpaar, te steunen bij zijn eerste grote publieke optreden als creatief directeur van de herenkledingcollectie van Christian Louboutin. Een belangrijke benoeming in de carrière van de jonge man, die een belangrijke mijlpaal markeert in zijn loopbaan binnen de mode-industrie. Jaden Smith, die een carrière nastreeft in muziek, film en nu ook mode, belichaamt volledig deze nieuwe generatie van veelzijdige ontwerpers.

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Een grote familie op de rode loper

Voor deze gelegenheid kreeg Jaden Smith niet alleen steun van zijn ouders en zijn zus Willow. De jongeman kon ook rekenen op de aanwezigheid van zijn grootmoeder van moederskant, Adrienne Banfield-Norris, en zijn halfbroer Trey, de oudste zoon van Will Smith uit een eerder huwelijk. Deze steunbetuiging vanuit meerdere generaties illustreert de sterke familieband binnen de familie Smith, die nooit een belangrijke professionele gebeurtenis van elkaar missen.

Hun laatste gezamenlijke optreden was in 2024.

Om het uitzonderlijke karakter van deze gezamenlijke verschijning te waarderen, is het goed om te bedenken dat de laatste volledige publieke verschijning van de familie Smith in mei 2024 was, ter gelegenheid van de release van de film "Bad Boys: Ride or Die". Bovendien vormen Will Smith en Jada Pinkett Smith een van de meest prominente stellen in de Amerikaanse entertainmentindustrie. Ze zijn sinds 1997 getrouwd en hebben in de loop der jaren een gezin gesticht, terwijl ze beiden een succesvolle carrière nastreefden.

In 2023 nam het privéleven van het stel een belangrijke wending in de media. Tijdens een veelbesproken interview onthulde Jada Pinkett Smith dat het paar officieel al sinds 2016 uit elkaar was, hoewel ze nog niet wettelijk gescheiden waren. Beide beroemdheden hebben herhaaldelijk benadrukt dat ze, ondanks de veranderingen in hun persoonlijke relatie, de familieband rondom hun twee kinderen willen behouden.

Met zijn verschijning in Parijs, samen met Jada Pinkett Smith, Willow en de rest van de familie, leverde Will Smith een van de meest opvallende familiefoto's van het jaar af. Naast het loutere "mode-evenement" illustreert deze gezamenlijke verschijning de samenhang van een gezin dat, ondanks persoonlijke veranderingen, zichtbaar verenigd blijft rondom de kinderen.