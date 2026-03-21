"Ik heb mijn levensstijl veranderd": Deze 60-jarige Britse beroemdheid poseert trots en praat over de menopauze.

Op haar verjaardag trok de Britse columniste, activiste en zakenvrouw Meg Mathews de aandacht door haar gedachten over de menopauze te delen. Aan de hand van haar persoonlijke verhaal werpt ze licht op een onderwerp dat nog te vaak in stilte gehuld is.

Een symbolische mijlpaal die publiekelijk wordt gevierd.

Om haar 60e verjaardag te vieren, gaf Meg Mathews een feest in The Langham Hotel in Londen, omringd door goede vrienden en familie, waaronder haar dochter Anaïs Gallagher. Anaïs, bekend van haar rol in de Britpop-scene en als ex-vrouw van de Britse singer-songwriter Noel Gallagher, was prominent aanwezig. Ook diverse andere beroemdheden waren van de partij, zoals de Britse actrice Sadie Frost en de Britse komiek en televisie- en radiopresentator Alan Carr, wat het belang van deze feestelijke en symbolische gebeurtenis onderstreepte.

Een open discussie over de menopauze

Naast deze viering heeft Meg Mathews zich de afgelopen jaren onderscheiden door haar bereidheid om openlijk over de menopauze te spreken. In een interview legde ze uit dat ze aanvankelijk niet begreep wat er met haar gebeurde. Ze dacht eerst dat ze aan een andere aandoening leed, voordat ze de symptomen van deze hormonale overgang herkende. Ze noemde specifiek een gevoel van isolement, dat verband hield met het gebrek aan informatie dat destijds beschikbaar was. Een ervaring die veel vrouwen delen, volgens gezondheidsdeskundigen.

Een beter begrip van een nog steeds taboe stadium

Geconfronteerd met deze uitdagingen legt Meg Mathews uit dat ze haar levensstijl ingrijpend heeft veranderd. Ze heeft nu een routine die gericht is op fysiek en mentaal welzijn. Omdat ze in Cornwall woont, geeft ze ook de voorkeur aan een leven dicht bij de natuur, met buitenactiviteiten zoals zwemmen in zee. Deze heroriëntatie maakt deel uit van een alomvattende aanpak om de effecten van de menopauze beter te beheersen.

De menopauze blijft een onderwerp dat zelden in het openbaar wordt besproken, ondanks de impact ervan op het leven van veel vrouwen. De symptomen kunnen sterk variëren: slaapstoornissen, stemmingswisselingen, vermoeidheid en lichamelijke veranderingen. Door haar ervaring te delen, draagt Meg Mathews bij aan de zichtbaarheid van deze levensfase en bevordert ze een beter begrip ervan. Haar verhaal benadrukt ook het belang van informatie en ondersteuning, die door degenen die ermee te maken hebben vaak als ontoereikend worden ervaren.

Meg Mathews belichaamt daarmee een krachtige benadering van veroudering en lichamelijke veranderingen. Door haar ervaringen met de menopauze te delen, draagt ze bij aan een verandering van percepties en stimuleert ze een opener gesprek over de gezondheid van vrouwen.