Simone Ashley zorgt in haar strandoutfit voor opschudding op het strand.

De Britse actrice van Indiase afkomst, Simone Ashley, heeft de chique gangen van "Bridgerton" ingeruild voor een zonnig strand. Ze werd onlangs gefotografeerd voor een zomerse campagne, en de beelden gingen al snel online rond.

Een zeer verwachte zomercampagne

De entertainmentwebsite Just Jared deelde via haar officiële Instagram-account verschillende foto's van Simone Ashley die op het strand poseerde voor een nieuwe zomercollectie van Burberry. De stralende beelden, genomen in een buitenomgeving aan zee, trokken direct de aandacht van Instagram-volgers en de modepers.

Op de foto's ligt Simone Ashley opvallend genoeg op haar buik in het zand, met haar zwarte haar in een "wet look"-stijl (een kapsel dat de indruk wekt dat ze net uit het water komt). Een "ontspannen" pose die de beelden des te indrukwekkender maakt.

Een metallic look, versierd met een iconisch ruitpatroon.

Voor deze fotoshoot poseert Simone Ashley in verschillende Burberry strandoutfits, afwisselend tweedelige en eendelige modellen. Een van de outfits is een set in Metallic Cocoa – een goudkleurige karamel met metallic accenten. Het topje, met een vierkante halslijn, is afgewerkt met een ruitpatroon op de randen en bandjes. Het broekje heeft hetzelfde patroon aan de zomen. Een ensemble dat sportiviteit en elegantie perfect combineert.

Simone Ashley, een onmisbare figuur in de mode.

Door haar rol in de serie "Bridgerton", haar optredens op de catwalk en haar samenwerkingen met grote modehuizen heeft Simone Ashley zich in 2026 gevestigd als een van de meest gewilde Britse actrices in de modewereld. Haar vermogen om verschillende werelden te belichamen – van de Engelse aristocratie tot zonovergoten stranden – maakt haar een bijzonder veelzijdige en aantrekkelijke muze.

Zand, zon en een ruitjespatroon: Simone Ashley toverde deze strandfotoshoot om tot een waar modehoogtepunt. Een beeld dat bevestigt waarom ze zo gewild is, ver buiten de filmset.