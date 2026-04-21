Met deze jurk met metallic accenten creëert actrice Eva Longoria een onvergetelijke look.

Voor de opening van de nieuwe David Geffen-galerieën in het LACMA in Los Angeles koos Eva Longoria een outfit die zeker de aandacht trok. Haar glinsterende, metallic jurk maakte die avond een blijvende indruk.

Een historische avond voor LACMA

Op 16 april 2026 vierde het Los Angeles County Museum of Art (LACMA) de opening van zijn nieuwe David Geffen Galleries, een project van bijna 724 miljoen dollar dat na zes jaar bouwen werd voltooid.

Voor de gelegenheid was een groot aantal beroemdheden bijeengekomen, waaronder de Grieks-Amerikaanse acteur, regisseur, scenarioschrijver en filmproducent Tom Hanks en de Grieks-Amerikaanse actrice, producent en zangeres Rita Wilson, de Amerikaanse actrice en filmproducent Sharon Stone, de Amerikaanse zakenvrouw Paris Hilton, het Duits-Amerikaanse model en televisiepersoonlijkheid Heidi Klum, de Amerikaanse pianiste en singer-songwriter Alicia Keys en de Amerikaanse regisseur, producent en scenarioschrijver George Lucas. Dit alles vond plaats tegen een achtergrond van kunst en elegantie in de onlangs gerenoveerde museumruimtes.

Een lila jurk met pailletten die al het licht ving.

Eva Longoria koos voor een strapless jurk die volledig was geborduurd met lila pailletten, met een gerafelde zoom die tot op de grond reikte. De met pailletten versierde halslijn liep naadloos over in het lijfje en de rok, waardoor een stralend silhouet van alle kanten ontstond. Waarnemers vonden dat de look, gezien de oogverblindende schittering, perfect zou passen op de rode loper van het Filmfestival van Cannes.

De actrice maakte haar outfit compleet met een diamanten halsketting die een sprankelende kraag om haar nek vormde, en karamelkleurige plateaupumps die haar rode pedicure onthulden. Haar make-up was bewust ingetogen gehouden – natuurlijke blush, roze lippen en smokey eyeliner – om de outfit alle aandacht te laten trekken.

Een plek vol betekenis voor Eva Longoria

LACMA heeft een speciale betekenis voor Eva Longoria: het is de plek waar ze in 2013 haar man, José Bastón, ontmoette. Het paar bereidt zich voor op de viering van hun tiende huwelijksjubileum op 21 mei. José Bastón was die avond aan haar zijde, gekleed in een zwart pak over een wit overhemd met zilveren knopen en een vlinderdas.

Eva Longoria is niet alleen te vinden op de rode loper, maar werkt momenteel ook aan de productie en regie van een Netflix-comedy getiteld "The Fifth Wheel". Dit project bevestigt dat de actrice een breed scala aan rollen – en memorabele looks – op zich neemt.