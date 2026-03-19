"Deze broek is daar niet voor gemaakt": de ski-outfit van deze influencer zorgt voor discussie.

Fabienne Ba.
Op de besneeuwde hellingen is de kledingkeuze doorgaans gericht op een combinatie van warmte en technische prestaties. Soms worden deze gevestigde normen echter doorbroken. Dit is het geval bij de Frans-Zwitsers-Algerijnse mediapersoonlijkheid Nabilla Benattia, wiens ski-outfit, die ze onlangs op sociale media deelde, al snel online reacties uitlokte.

Een organisatie die breekt met de gangbare normen in de skiwereld.

Tijdens haar verblijf in de bergen verscheen Nabilla in een broek met lakleerlook, gecombineerd met laarzen met bontvoering. Deze esthetische keuze contrasteert sterk met de kleding die normaal gesproken op de piste wordt gedragen. Skikleding is over het algemeen ontworpen om aan specifieke eisen te voldoen: thermische isolatie, waterdichtheid, ademend vermogen en bewegingsvrijheid. Een broek met lakleerlook is weliswaar trendy in een stedelijke omgeving, maar is niet specifiek geschikt voor deze omstandigheden.

Dit contrast tussen mode en functionaliteit trok meteen de aandacht. Op sociale media wezen verschillende gebruikers op het "onpraktische" aspect van de outfit, waarbij sommigen van mening waren "dat deze niet voldoet aan de eisen van een sportieve activiteit zoals skiën".

Esthetiek en functionaliteit: een terugkerend debat.

De controverse rond deze outfit is niet louter een kwestie van smaak. Het belicht een breder debat: de rol van mode in technische omgevingen. Aan de ene kant verdedigen sommigen de "vrijheid van kleding" en juichen ze "een creatievere en meer gestileerde benadering van skiën" toe, met name in een context waarin skigebieden ook steeds vaker gebruikt worden voor het etaleren op sociale media.

Aan de andere kant zijn er stemmen die ons eraan herinneren dat "bergkleding niet zomaar modeaccessoires zijn". Het voorziet in essentiële veiligheids- en comfortbehoeften. Ongepaste kleding kan snel oncomfortabel of zelfs problematisch worden in barre weersomstandigheden. Dit soort discussies is niet nieuw. De grens tussen functionele kleding en modeartikelen vervaagt al jaren.

De versterkende rol van sociale netwerken

De reden dat deze outfit zoveel reacties uitlokte, is ook te danken aan het wijdverspreide gebruik ervan op sociale media. Berichten van beroemdheden met miljoenen volgers leiden vaak tot snelle en soms gepolariseerde discussies. In het geval van Nabilla stroomden de reacties binnen, variërend van kritiek tot steun.

Sommige internetgebruikers maakten grapjes over "de onpraktische aard van de broek op de skipiste", terwijl anderen "een keuze die meer gericht is op imago dan op sportieve prestaties" verdedigden. Sociale media spelen hierin een belangrijke rol: ze transformeren een persoonlijke outfit in een onderwerp van collectieve discussie, maar deze uitwisselingen mogen niet uitmonden in oordelen over andermans lichaam of stijl; iedereen kan gewoon zijn of haar mening delen zonder normen op te leggen.

Uiteindelijk illustreert deze casus hoe mode en functionaliteit naast elkaar kunnen bestaan, maar ook met elkaar in conflict kunnen komen, afhankelijk van de context. Het herinnert ons eraan dat kledingkeuzes in de eerste plaats een kwestie van individuele vrijheid zijn en dat de discussies die ze teweegbrengen er baat bij zouden hebben als ze zich zouden richten op de geschiktheid van de kleding voor de activiteit in plaats van op persoonlijke oordelen.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
