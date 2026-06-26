Madonna, 67, kiest voor kant voor een chique verschijning in Parijs.

Fabienne Ba.
@madonna / Instagram

Madonna heeft opnieuw bewezen dat ze een van de grootste mode-iconen aller tijden is. De Amerikaanse zangeres zorgde voor een sensatie tijdens een bezoek aan Parijs in een lichtroze kanten outfit, gecombineerd met accessoires die kenmerkend zijn voor haar stijl.

Een outfit van lichtroze kant

Het pronkstuk van deze verschijning was ongetwijfeld haar kanten outfit. Madonna droeg een delicate creatie in een "babyroze" tint, fijn afgewerkt met kant en bijeengehouden door dunne strikjes. Een uitgesproken romantische snit, die scherp contrasteert met de meer rock-geïnspireerde keuzes die soms met haar garderobe worden geassocieerd. De pastelkleur geeft het geheel een tedere maar tegelijkertijd stralende dimensie.

Netkousen en een jasje met luipaardprint

Om dit pronkstuk compleet te maken, koos Madonna voor direct herkenbare accessoires. Ze droeg een panty met visnetpatroon, wat een grafische dimensie aan de look toevoegde. Een kort jasje met luipaardprint, nonchalant over haar schouders gedrapeerd, bracht de zachtheid van de outfit in evenwicht met een wildere, rock-'n-roll-achtige uitstraling. Deze combinatie van roze kant en dierenprint illustreert perfect Madonna's stijl: een mix van zoetheid en lef die haar hele oeuvre sinds de jaren 80 kenmerkt.

Een bijpassende tas en sieraden

Om haar outfit compleet te maken, stemde Madonna haar accessoires zorgvuldig af. Ze droeg een gestructureerde handtas met handvat in dezelfde luipaardprint als haar jasje, waardoor een perfecte look van top tot teen ontstond. Met diamanten bezette oorringen schitterden in het licht, gecombineerd met een ketting met kwastjes en eveneens bezet met edelstenen. Een zonnebril met schildpadmontuur maakte de outfit af en voegde een uitgesproken vintage touch toe. Deze meesterlijke combinatie van elementen transformeerde elk detail van haar silhouet tot een modestatement.

Een icoon die kant populair maakte.

Madonna's keuze voor kant is niet onbelangrijk in haar carrière. Vanaf het begin heeft ze een doorslaggevende rol gespeeld in de popularisering van deze kledingstukken, door ze te dragen op het podium en de rode loper. In de jaren 80 waren kanten korsetten een integraal onderdeel van haar garderobe, en in de jaren 90 lanceerde ze de carrière van ontwerper Jean-Paul Gaultier door zijn inmiddels iconische kegelvormige korsetten te dragen op het podium en op tijdschriftcovers. Deze aanpak veranderde de codes van de hedendaagse mode ingrijpend en vervaagde de grenzen tussen lingerie en bovenkleding.

Er wordt gewerkt aan een nieuw album.

Dit optreden in Parijs vindt plaats op een cruciaal moment in Madonna's carrière. Ze bereidt zich momenteel voor op de release van "Confessions on a Dance Floor: Part II", het langverwachte vervolg op haar iconische album uit 2005. Voor dit nieuwe project heeft ze opnieuw de handen ineengeslagen met producer Stuart Price, met wie ze destijds samenwerkte. "Ik heb contact met hem opgenomen omdat ik vond dat de wereld zich in een zeer sombere periode bevond en dat mensen moesten dansen", legde Madonna uit.

Ze sprak ook over de persoonlijke moeilijkheden die ze ondervond tijdens het schrijven van het nieuwe album. De zangeres verloor haar broer en stiefmoeder tijdens het creatieve proces. "Ik schreef veel over familietrauma's, en daarna begonnen we met het maken van dansmuziek," legde ze uit.

Met haar lichtroze kanten ensemble, jasje met luipaardprint en diamanten sieraden maakte Madonna een van haar meest opvallende Parijse verschijningen van het jaar. Ze bewees eens te meer haar talent om van elke gelegenheid een modehoogtepunt te maken, terwijl ze zich tegelijkertijd voorbereidde op de langverwachte terugkeer van een album dat naar verwachting bijzonder emotioneel geladen zal zijn.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
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