Het verouderingsfilter wordt een onverwacht hulpmiddel om op elke leeftijd van jezelf te houden.

Over het algemeen worden filters op sociale media gebruikt om de huidtextuur glad te maken, lippen voller te laten lijken, jukbeenderen te accentueren en de illusie van een hyaluronzuurinjectie te wekken. Het is een soort virtuele chirurgie die schoonheidsidealen op gezichten projecteert. Hoewel filters regelmatig worden bekritiseerd in discussies over zelfacceptatie, geloven sommige internetgebruikers dat ze een goed doel dienen, bijvoorbeeld door de verouderingsoptie te gebruiken om zichzelf op verschillende leeftijden beter voor te stellen.

Het verouderingsfilter, hergebruikt als acceptatietechniek.

Schoonheidsfilters, die vaak worden geboycot en als bijna onbegrijpelijke visuele trucs worden beschouwd, wennen onze ogen aan het idee van perfectie en versterken esthetische normen. Wat ooit voor de lol werd gebruikt, zijn filters niet langer middelmatige karikaturen, maar essentiële parameters om een selfie te 'optimaliseren' of een portret te corrigeren dat in de originele versie onflatteus wordt gevonden.

Ze belichamen een ideaalbeeld van schoonheid op het scherm. Ze veranderen gelaatstrekken, verstevigen de huid als bij een facelift, verfijnen wenkbrauwen, bootsen het effect van botox op de lippen na en creëren op maat gemaakte gezichten die rechtstreeks geïnspireerd zijn op schoonheidsidealen. Deze filters zijn cosmetische chirurgie binnen handbereik. Het is zwarte magie 2.0. Hoewel de meeste filters zich richten op het gladmaken en vormgeven van het gezicht van de gebruiker, is er ook een filter dat simuleert hoe we er over een aantal jaren uit zullen zien.

Dit filter, dat al op onze foto's is toegepast, maakt ons haar grijs , tekent rimpels op ons gezicht en geeft ons tekenen van een middelbare leeftijd. Meestal gebruikt uit nieuwsgierigheid of om wat te lachen, bereidt dit filter ons mentaal voor op hoe we er over 40 jaar uit zullen zien. En sommige content creators, zoals @josiehadac, gebruiken het om zichzelf gerust te stellen en beter om te gaan met de fysieke veranderingen van het ouder worden . In een post waarin ze laat zien hoe ze er in 2078 uit zal zien, schrijft ze in het midden: "Schoonheid vervaagt niet, alleen de jeugd verdwijnt." Een zeer wijze uitspraak die rechtstreeks uit een boek over zelfvertrouwen lijkt te komen. Volgens haar kan deze vaak bekritiseerde technologie het zelfvertrouwen versterken en ons helpen vertrouwd te raken met ons toekomstige zelf, in de schemering van het leven.

De obsessieve angst voor het verstrijken van de tijd.

In een maatschappij die geobsedeerd is door de strijd tegen veroudering, waar huidverzorging steeds meer op sciencefiction lijkt, is het moeilijk om het ouder worden met sereniteit te omarmen . Tegenwoordig zijn jongeren nauwelijks uit de puberteit of ze willen er alweer naar terugkeren en anticiperen op wat velen "de verwoestende kracht van de tijd" noemen. Ze willen de tijd op hun huid bevriezen en de wetten van de natuur tarten met verstevigende crèmes, geavanceerde behandelingen die esthetische onsterfelijkheid beloven en injecties geïnspireerd door de meest dystopische visioenen uit de popcultuur.

De cijfers spreken voor zich: jongeren tussen de 18 en 34 jaar kiezen tegenwoordig vaker voor cosmetische chirurgie dan vijftigplussers. Als ze hun figuur zouden kunnen bevriezen of hun lichaam op hun vijftigste zouden kunnen veranderen om er als nieuw uit te blijven zien, zouden ze dat doen.

Het verouderingsfilter biedt daarentegen een concretere blik op ouderdom, waardoor gebruikers er niet met fatalisme, maar met een filosofische blik naar kijken. In plaats van de realiteit te ontvluchten, confronteren ze die. Op sociale media hebben influencers hun angsten getrotseerd door deze moderne strategie te gebruiken. Sommigen beschouwen zichzelf als 'gelukkiger' dan anderen, met slechts een paar fijne lijntjes, terwijl anderen met verbazing de genetische aanleg van hun ouders ontdekken. Twintigers, die sinds hun tienerjaren zijn opgegroeid met digitaal bewerkte afbeeldingen, tonen een gevoel van wanhoop bij het zien van dit resultaat, dat verre van voldoet aan de maatschappelijke verwachtingen.

Geeft dit filter een accurate weergave van de toekomst van het gezicht?

Om de nauwkeurigheid van dit verouderingsfilter te testen, dat wordt aangeprezen als het meest betrouwbare en geavanceerde filter ooit gemaakt voor TikTok, pasten slimme internetgebruikers het toe op beroemdheden aan het begin van hun carrière. Vervolgens vergeleken ze het met het huidige uiterlijk van de sterren, en het is duidelijk dat het resultaat opmerkelijk realistisch is. Het resultaat is levensecht.

"Er is iets heel geloofwaardigs aan dit filter. Je kunt echt het vetverlies zien, de ingevallen slapen, de dieper wordende neuslippenplooien," vertelde dermatoloog Marie Jourdan aan de krant Le Parisien . Volgens haar deskundige oog is dit filter behoorlijk overtuigend. Het is geen verzinsel. "We zijn niet allemaal gelijk als het om veroudering gaat," herinnert de specialist ons eraan, waarbij ze de nadruk legt op etnische, genetische en dermatologische factoren.

Dit door AI verbeterde verouderingsfilter traint onze perceptie van een gezicht dat de maatschappij voortdurend demoniseert, en reset tegelijkertijd onze denkwijze. Want ondanks bioactieve serums en huidverzorgingsproducten die zijn herrezen uit de film "The Substance", is het immers onmogelijk om je spiegelbeeld te beheersen. En al helemaal niet om de natuurlijke loop der dingen tegen te gaan.