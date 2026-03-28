Weinig slapen en toch fit blijven: wat DNA zou kunnen verklaren

Terwijl sommige mensen de hele nacht moeten doorslapen en ongestoord moeten rusten om zich optimaal te voelen, kun jij met een paar uur slaap toch van 's ochtends tot 's avonds vol energie zitten. Je hebt nog nooit uitgeslapen ervaren en je hebt zelfs geen slaaptekort. Wetenschappers denken dat dit een gave (of een last) van de genetica is.

Een genetische mutatie is hiervoor verantwoordelijk.

Je vrienden en familie zien je als een alien en vermoeden dat je juist het tegenovergestelde van slaapmiddelen gebruikt. Ze hebben vijf wekkers nodig om uit bed te komen en kreunen van ergernis bij elke beltoon . Ze slapen tot de ochtend aanbreekt en slapen net zo weinig als opgroeiende tieners. Als ze zouden reïncarneren, zouden ze ongetwijfeld de vorm van een marmot aannemen.

Terwijl iedereen nog ligt te snurken, ben jij al druk bezig met je dag en je dagelijkse bezigheden. Je wordt wakker bij het eerste ochtendlicht, nog voordat de zon opkomt, en je hebt geen donkere kringen onder je ogen. In plaats van slaperig of suf , ben je helemaal klaar om te gaan wandelen of een marathon te lopen.

Je hebt al geprobeerd langer te slapen, in ieder geval om het advies van de dokter op te volgen, maar zonder succes. Het is bijna een kwelling om op je matras te liggen wachten in de hoop dat Morpheus je te pakken krijgt. Deze nachtelijke weerstand heeft echter ook voordelen. Je herstelt heel snel van een slapeloze nacht en wordt regelmatig wakker voordat je wekker afgaat, terwijl anderen ondanks liters koffie nauwelijks wakker kunnen blijven.

En deze eigenschap, die je tijdens je studententijd en de nachten op de universiteit zo goed van pas kwam, is zeldzaam. Je behoort tot het zeer kleine percentage (tussen 1 en 3%) mensen dat slechts zes uur slaap of minder nodig heeft. In de wetenschappelijke wereld heb je zelfs een bijnaam: de "kortslapers". De reden voor dit verschil? Een genetische mutatie.

Te veel slapen maakt de slaap kapot.

We horen vaak dat je absoluut acht uur slaap per nacht nodig hebt om gezond te zijn... maar de werkelijkheid is iets complexer. Onderzoekers hebben ontdekt dat sommige mensen van nature minder slaap nodig hebben en zich toch prima voelen. Dit verklaart waarom jij zo energiek bent als een hoentje, terwijl anderen zich suf voelen.

Dr. Ying-Hui Fu en zijn team hebben zeldzame genetische mutaties geïdentificeerd die onze interne klok, het zogenaamde circadiane ritme, beïnvloeden. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een variant van een gen waardoor ze prima kunnen functioneren met slechts zes uur slaap, zonder vermoeidheid of negatieve gevolgen voor hun gezondheid. Anderen, nog zeldzamer, kunnen zelfs toe aan slechts vier uur slaap per nacht.

Maar wees gewaarschuwd: dit zijn uitzonderingen. Zelfs als veel mensen weinig slapen, betekent dat niet per se dat ze er zonder kleerscheuren vanaf komen. Voor de overgrote meerderheid van ons is minder slapen niet zonder gevolgen, zelfs als we het gevoel hebben dat we het aankunnen.

Deze informatie mag niet worden gegeneraliseerd.

Hoewel sommige mensen een aangeboren talent lijken te hebben om vroeg op te staan zonder de rest van de dag last te hebben, is dit nog steeds de uitzondering. Het is een superkracht van het menselijk lichaam, maar verre van de norm. Je kunt een "ochtendmens" zijn, maar in slaap vallen tijdens de middagserie of tekenen van slaperigheid vertonen achter je bureau.

In een maatschappij die laat opstaanders als lui beschouwt en 'wonderochtenden' – die 'wellness'-routines die bij zonsopgang beginnen – prijst, voelen we ons bijna schuldig als we om acht uur opstaan. Om aan deze eis te voldoen, die nachtbrakers niet ten goede komt, leggen we onszelf een ritme op en conditioneren we ons lichaam, ook al is het soms al overbelast. Het is onze 'overlevingsmodus' die ons doet denken dat we 'natuurkrachten' zijn.

Vermoeidheid rond het middaguur, prikkelbaarheid, concentratieproblemen of onbedwingbare trek in eten: ons lichaam probeert ons iets te vertellen, maar we moeten luisteren. Zelfs mensen die niet veel slaap nodig hebben, zouden op deze signalen moeten letten om te voorkomen dat ze vluchtige energie verwarren met blijvend evenwicht. In plaats van te proberen geïdealiseerde routines na te bootsen, is het doel om ons eigen ritme te vinden – het ritme waarmee we zonder moeite opstaan, de dag doorkomen zonder onszelf uit te putten en direct in slaap vallen.