Snel knipperen: wat het kan verbergen, volgens experts.

Je doet het zonder dat je het beseft. Je oogleden knipperen sneller, en meestal is dat niet om een stofje weg te vegen. Hoewel deze kleine visuele reflex in films vaak wordt geassocieerd met flirten – vandaar de uitdrukking "iemand de ogen uitkijken" – is het absoluut geen teken van charme. Snel knipperen is een signaal van het lichaam.

Interpretatie door middel van lichaamstaal

Het lichaam kan zeer demonstratief en bijzonder expressief zijn. Het verraadt bepaalde emoties door subtiele maar duidelijk zichtbare gebaren: de benen kruisen, met de voet tikken, op de nagels bijten, zonder duidelijke reden de neus aanraken, het haar om de wijsvinger draaien… Een realtime vertaler zou nodig zijn om het lichaam te lezen en deze bewegingen te ontcijferen.

Ook in lichaamstaal zitten de ogen vol boodschappen. Soms gebruiken we ze om ons publiek te betoveren, zoals de Gelaarsde Kat in Shrek, en soms knijpen we onze ogen samen om onze onvrede te tonen. Vroeger knipoogden vrouwenversierders, dezelfde mannen die alle vrouwen 'poppen' noemden, in de hoop hen te verleiden. De ogen, de vensters naar de ziel, kunnen boosaardigheid en woede uitdrukken, maar ook stress.

Snel knipperen is vaak een teken van hoge stress. Knipperen is een mechanische handeling die het oog smeert en reinigt. Wanneer de ogen echter zo snel openen en sluiten dat het de aandacht trekt, wordt het een 'beschermende reflex'. "Het kan een onvrijwillig mechanisme zijn om stress of spanning te verlichten", legt dr. Kierzek uit in een artikel op Doctissimo . Snel knipperen kan ook een vorm van nerveuze tic zijn, net als aan je haar friemelen of op je wangen bijten.

Een vroeg teken van vermoeidheid

Over het algemeen voelen je oogleden zwaar aan als je moe bent en lijken ze elk moment dicht te kunnen vallen. Het kan voelen alsof er gewichten aan de uiteinden van je wimpers hangen. Snel knipperen kan echter ook een onbewuste strategie zijn om wakker te blijven en de controle te behouden.

Dr. Kierzek noemt ook oogvermoeidheid, het soort dat je ervaart na een lange dag achter een scherm, wat soms gepaard gaat met oculaire migraine. Het is een "reactie op oogvermoeidheid". Vandaar het belang van regelmatige pauzes om even te ontsnappen aan blauw licht.

Allergieën als achtergrond

Soms is de eenvoudigste verklaring de beste. Snel knipperen is niet altijd een noodsignaal. Soms is het een natuurlijke reactie om de negatieve effecten van een allergie tegen te gaan. Dit kan gebeuren wanneer iemand in de auto aan het vapen is of wanneer je je stoffige zolder aan het opruimen bent. Dit kan ongemak of irritatie in de ogen veroorzaken, waardoor je vaker gaat knipperen.

De pathologieën die mogelijk schuilgaan achter

Vaker knipperen dan normaal lijkt in eerste instantie misschien onschuldig. Maar als het herhaaldelijk voorkomt, moeilijk te controleren is of aanhoudt, kan het wijzen op veel complexere oorzaken dan simpele tijdelijke vermoeidheid.

In sommige gevallen is dit fenomeen gekoppeld aan zogenaamde psychogene stoornissen. Dit zijn fysieke manifestaties die niet voortkomen uit een zichtbare neurologische afwijking, maar uit psychische spanning. Het lichaam neemt dan de rol van de geest over om deze onrust te uiten, en de ogen worden onbewust het toneel voor deze innerlijke onrust. Zonder in paniek te raken of het ergste te vrezen, kan snel knipperen het volgende veroorzaken:

Oogproblemen: droge ogen, irritatie of een aandoening zoals staar kunnen ervoor zorgen dat de oogleden dichtvallen.

Migraine : sommige aanvallen gaan gepaard met oogklachten, waaronder vaker knipperen, wat verband houdt met overgevoeligheid voor licht of nerveuze spanning.

Angststoornissen of posttraumatische stress: angst kan zich fysiek manifesteren door tics of onwillekeurige bewegingen. Knipperen met de ogen wordt dan een manier voor het lichaam om interne spanning te ontladen.

Neurologische aandoeningen: na een hoofdletsel of in zeldzame gevallen als gevolg van hersenafwijkingen kan de normale werking van de oogleden verstoord raken.

Bijwerkingen van stoffen of medicijnen cafeïne , alcohol, bepaalde antihistaminica of antidepressiva kunnen het zenuwstelsel beïnvloeden en dit soort reacties veroorzaken.

Hoewel snel knipperen in tekenfilms vaak wordt gebruikt om het publiek te charmeren, is de anatomische realiteit veel breder. Van het opnieuw oplaaien van stress en vermoeidheid tot dieperliggende problemen: let net zo goed op je knipperpatroon als op je hartslag.