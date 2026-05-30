Deze door AI gegenereerde podcasts die uitleggen "hoe je een man kunt behouden" baren zorgen.

Op sociale media vertellen zelfverzekerde podcasters vrouwen hoe ze een man moeten behouden. Het probleem? Ze bestaan niet, en hun achterhaalde taalgebruik dient vooral om illusies en trainingsprogramma's te verkopen.

"Liefdescoaches" die nooit hebben bestaan

Een schemerig verlichte studio, een professionele microfoon, een beheerste stem: deze 'relatie-experts' hebben alle kenmerken van succesvolle podcasters. Alles, behalve de essentiële dingen. Ze zijn volledig door AI gegenereerd, van hun stemmen tot hun gezichtsuitdrukkingen. Achter deze persona's schuilt geen volwaardige podcast: alleen korte clips, speciaal gemaakt voor het algoritme, die eindeloos worden herhaald op TikTok, Instagram, Facebook en YouTube.

Een onderzoek beschreef het geval van een virtuele "host" die in slechts enkele maanden meer dan 110.000 abonnees wist te vergaren, met video's die miljoenen keren bekeken werden, terwijl er geen echte vrouw achter het scherm zat. De methode is des te effectiever omdat ze inspeelt op een bekend thema: dat van welwillend advies, van de vriend die "het het beste weet".

Een oud patriarchaal discours, herverpakt door AI.

Achter de moderne façade van technologie schuilt een achterhaalde boodschap. Deze video's herhalen diepgewortelde patriarchale scenario's: word nooit "een bron van stress" voor je partner, "maak jezelf aantrekkelijk" door niets te doen, of accepteer het idee dat een man van een vrouw kan houden "zonder iets te doen", terwijl het omgekeerde zelden voorkomt. De meeste van deze video's beperken mannen en vrouwen tot traditionele rollen en presenteren deze voorschriften als universele waarheden.

De impliciete boodschap is glashelder: vrouwen moeten zichzelf wegcijferen, "praktisch" worden en hun ambities bijstellen om het mannelijke ego niet te kwetsen. Mannelijke avatars, vol spieren en diepe stemmen, zetten de seksen gretig tegen elkaar op en spelen in op onzekerheden. Verre van "emanciperend", zoals ze beweren, reactiveren deze discoursen juist de meest diepgewortelde hiërarchieën tussen de seksen.

De last van het echtpaar rust nog steeds en altijd op de schouders van vrouwen.

De meest opvallende vooringenomenheid is tevens de meest onthullende: deze video's zijn bijna uitsluitend gericht op vrouwen. Zij zijn het die zich moeten aanpassen, moeten anticiperen op de behoeften van de ander en troost moeten bieden, terwijl de verantwoordelijkheid van de man vrijwel nooit ter discussie staat.

Maar experts herinneren ons eraan dat een evenwichtige relatie afhankelijk is van de inspanningen van beide partners, niet alleen van de concessies van de vrouw. Door liefde te transformeren in een lijst met regels die gevolgd moeten worden om de relatie de moeite waard te maken, legt deze inhoud de volledige last van emotionele arbeid bij de vrouw. Deze asymmetrie, onder het mom van "slimme" adviezen, bestendigt juist de onevenwichtigheden die decennia van feministische strijd hebben geprobeerd te ontmantelen.

Een gestandaardiseerde esthetiek en een bedrieglijk neutrale toon.

Ook de verpakking vertelt een verhaal. De overgrote meerderheid van de vrouwelijke avatars heeft gladde, gestandaardiseerde gelaatstrekken, een gekalibreerde schoonheid die de "voldane" vrouw moet belichamen die alles op een rijtje heeft. De boodschap van zelfvertrouwen wordt zo overgebracht door het gezicht van een perfecte, kunstmatige vrouw – een onbereikbaar ideaal, omdat het letterlijk niet bestaat.

Het is juist deze oppervlakkige banaliteit die het proces zo verraderlijk maakt. Terwijl sommige door AI gegenereerde content zich onderscheidt door vreemde of spectaculaire aspecten, hebben deze clips een volstrekt alledaagse toon. Niets wijst de kijker erop dat hij naar fictie kijkt: alleen de overgebrachte ideologie valt op, en zelfs dan alleen voor degenen die goed opletten. De schijnbare natuurlijkheid neemt de argwaan weg en maakt het achterhaalde vanzelfsprekend.

Een bredere golf van online "hertraditionalisering"

Deze synthetische podcasters zijn niet zomaar uit het niets ontstaan. Ze maken deel uit van een goed gedocumenteerde digitale trend: de "hertraditionalisering" van genderrollen, de laatste jaren aangevoerd door de "tradwive"-beweging, influencers die de onderdanige huisvrouw verheerlijken en het feminisme openlijk afwijzen.

Onderzoekers hebben aangetoond dat deze content, onder de schijn van huiselijke zoetheid, functioneert als regelrechte antifeministische propaganda gericht op een jong publiek. Een studie van de Universiteit van Hawaï, gepubliceerd in het tijdschrift Terrorism and Political Violence, identificeerde terugkerende thema's: het idee dat feminisme tegengesteld is aan vrouwelijkheid, dat het vrouwen "schade" berokkent en dat het de schuld draagt in plaats van de werkelijke structurele oorzaken van de problemen van vrouwen. Andere studies, zoals die van de Annenberg School van de Universiteit van Pennsylvania, analyseren hoe deze verhalen de esthetische en algoritmische codes van de platforms misbruiken om zich massaal te verspreiden. Door AI gegenereerde podcasters zijn de geautomatiseerde, geïndustrialiseerde versie, die dit discours eindeloos kan produceren.

Achter het bericht, een geldautomaat.

Vergis je niet: het doel is niet om een debat over liefde aan te wakkeren. Deze accounts floreren in een booming markt. Volgens Grand View Research zou de virtuele influencersector in 2030 een waarde van bijna 45,9 miljard dollar kunnen bereiken, met een jaarlijkse groei van meer dan 40%.

Bijna al deze pagina's fungeren als een trechter naar betaalde trainingen die zogenaamd leren hoe je zelf dit soort content kunt maken: starterspakketten, versnelde programma's, cursussen die beloven de "formule voor realisme" onder de knie te krijgen, nasynchronisatie en stemklonen om "kijkcijfers om te zetten in inkomsten". Hetzelfde patroon is overal terug te vinden: zodra de video viraal gaat, wordt het account doorgestuurd naar een "AI-influencerschool" of een masterclass die de belofte verkoopt rijk te worden door soortgelijke content te produceren. Het echte product is niet het stel; het zijn de vrouwen en mannen die kijken.

Een kritische houding behouden tegenover 'subtiele propaganda'.

Een podcastpresentator, geciteerd door WIRED, vat het gevaar van deze aanpak samen: het is "zachte propaganda", een helder, herhaalbaar en gemakkelijk te verteren verhaal dat subtiel verwachtingen vormt zonder ooit nuance, diepgang of verantwoording te bieden. Het risico is des te groter omdat dit advies zich richt op een publiek dat emotionele geruststelling zoekt en bereid is een zelfverzekerde en gepolijste toon te vertrouwen.

Geconfronteerd met deze subtiele aanval blijft kritisch denken het beste wapen: deze inhoud herkennen voor wat het is – commerciële ficties – het idee verwerpen dat liefde neerkomt op een lijst met inspanningen die vrouwen moeten leveren, en onthouden dat geen enkele kunstmatige intelligentie, hoe verfijnd ook, het recept voor een gezonde relatie in handen heeft.

Onder hun ogenschijnlijk onschuldige façade verspreiden deze virtuele podcasters een simplistisch en onevenwichtig beeld van relaties, waarbij ze vooral financiële belangen dienen. In een tijd waarin AI de grens tussen waarheid en leugen doet vervagen, herinneren ze ons aan een overduidelijke waarheid: achter elk advies dat te gepolijst is om oprecht te zijn, schuilt vaak een ideologie en een winstoogmerk. Meer dan ooit is het kennen van de oorsprong van een boodschap, en wie er baat bij heeft, een politieke daad, zeker in een patriarchale samenleving.