Na haar bruiloft verscheen ze in een witte jurk bij de rugbywedstrijd van haar man.

'Ja' zeggen tegen de liefde en tegelijkertijd vanaf de zijlijn van een rugbyveld juichen? Amy Vinson heeft het voor elkaar gekregen. Slechts enkele uren na haar bruiloft verraste deze Britse vrouw iedereen door in een witte jurk aan de rand van het veld te verschijnen om haar kersverse echtgenoot aan te moedigen tijdens een cruciale wedstrijd.

Een bruid zoals geen ander.

2 mei 2026 zal voor Amy en Craig Vinson een onvergetelijke datum blijven. Na hun huwelijksceremonie in Weston, Engeland, kozen de pasgetrouwden niet voor de traditionele route die rechtstreeks naar de receptie leidt. Hun volgende bestemming? Een rugbystadion. Craig zou die dag de laatste wedstrijd van het seizoen spelen met zijn team, de Hornets RFC. Amy wilde absoluut niet dat haar man deze belangrijke gebeurtenis zou missen. Daarom besloot ze hem te vergezellen en hem vanaf de zijlijn aan te moedigen, zonder zich ook maar uit te kleden.

Wanneer de passie voor sport een rol speelt op een bruiloft

Craig dacht dat hij de wedstrijd vanwege zijn bruiloft zou moeten overslaan, maar Amy had andere plannen. Overtuigd dat de dag ook hun gedeelde passies moest vieren, stond ze erop dat de wedstrijd deel uitmaakte van de festiviteiten. De rugbyspeler ruilde vervolgens zijn pak in voor zijn sportkleding, compleet met een paar witte voetbalschoenen die speciaal waren gepersonaliseerd met hun trouwdatum. Een symbolisch detail dat perfect de sfeer weergaf van deze dag die volledig in het teken stond van liefde en sport.

Een liefdesverhaal dat altijd al verbonden is geweest met rugby.

Het stel leerde elkaar kennen via een datingsite in het najaar van 2023. Toen ze hun trouwdatum vastlegden, was de sportkalender nog niet bekend. De samenloop van hun bruiloft met de laatste wedstrijd van het seizoen was dan ook puur toeval. In plaats van dit als een obstakel te zien, maakten Amy en Craig er een unieke herinnering van. Rugby integreren in hun speciale dag was voor hen een logische keuze. Amy legde zelfs aan de Britse krant Metro uit dat deze keuze perfect bij hen paste, terwijl anderen het misschien verrassend zouden hebben gevonden.

Een feest dat gedeeld wordt met de hele gemeenschap.

Deze unieke regeling bracht familie, vrienden en clubleden samen in een bijzonder warme sfeer. Naast het bruidspaar nam een hele gemeenschap deel aan de viering. Rugby speelt een belangrijke rol in hun leven en heeft hen in de loop der jaren vele vriendschappen opgeleverd. Het was dan ook volkomen logisch om deze passie in hun bruiloft te verwerken.

En de dag eindigde prachtig: Hornets RFC won met een score van 45 tegen 19. Na de wedstrijd kwamen de kersverse echtgenoten, hun gasten en een aantal spelers samen om de festiviteiten voort te zetten met een gezellige bijeenkomst.

Door hun huwelijk en rugby te combineren, creëerden Amy en Craig Vinson een dag die echt hun persoonlijkheid weerspiegelde. Hun verhaal, vol emotie, teamgeest en gedeelde momenten, bewijst dat er niet één manier is om de liefde te vieren. En het beeld van de bruid in haar witte jurk die haar man vanaf de zijlijn aanmoedigt, zal ongetwijfeld een van de meest dierbare herinneringen aan hun huwelijk blijven.