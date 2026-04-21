Dit fenomeen, dat vaak voorkomt bij stellen, maskeert in werkelijkheid echte fysiologische verschillen.

Bij veel stellen herhaalt zich hetzelfde scenario: de een zoekt een deken terwijl de ander het raam openzet. En dit contrast is allesbehalve toevallig, want het kan verklaard worden door zeer reële verschillen in hoe ieder lichaam warmte produceert, vasthoudt en waarneemt.

Waarom is de ene koud als de andere warm is?

Dit veelvoorkomende verschijnsel is niet simpelweg een kwestie van comfort of gewoonte. Thermoregulatie, oftewel het vermogen van het lichaam om de interne temperatuur te handhaven, verschilt van persoon tot persoon. Niet ieders lichaam produceert dezelfde hoeveelheid warmte, en ook verdeelt niet iedereen die warmte op dezelfde manier.

Dit verklaart waarom twee mensen in een relatie, wanneer ze in dezelfde kamer of onder hetzelfde dekbed liggen, een heel verschillende temperatuur kunnen ervaren. Deze gewaarwording komt vaak voor, maar is meestal gebaseerd op concrete fysiologische factoren.

Metabolisme speelt een centrale rol.

Een van de belangrijkste factoren is de stofwisseling. Hoe hoger de stofwisseling, hoe meer warmte het lichaam in rust produceert. Omgekeerd kan een lagere stofwisseling ervoor zorgen dat je het sneller koud hebt. De schildklier, die een rol speelt bij de regulatie van de stofwisseling, kan deze perceptie ook beïnvloeden. De Britse gezondheidsdienst NHS noemt het gevoel "het kouder te hebben dan normaal" als een veelvoorkomend symptoom van hypothyreoïdie (een te lage schildklierfunctie).

Bloedsomloop, lichaamsgewicht en hormonen

Ook de bloedsomloop speelt een belangrijke rol.Harvard Health wijst erop dat verschillende factoren een aanhoudend gevoel van kou kunnen verklaren, waaronder een laag lichaamsgewicht, bepaalde circulatiestoornissen of een schildklierprobleem.

Lichaamscompositie is ook belangrijk. Harvard Health legt uit dat vet als isolatie werkt, terwijl spiermassa helpt bij het genereren van warmte. Daarom kunnen twee mensen met verschillende lichaamsmaten de thermische omgeving niet op dezelfde manier ervaren. Hormonen spelen ook een rol, vooral wanneer een schildklieraandoening de energieproductie en temperatuurregulatie verstoort.

Waarom komt dit verschil zo vaak voor bij stellen?

Dit kleine huiselijke conflict komt zo vaak voor omdat er verschillende factoren een rol spelen: subjectieve gevoelens, comfortgewoonten en ook biologische parameters die van persoon tot persoon verschillen. Zelfs in hetzelfde bed reguleren twee lichamen hun temperatuur niet op precies dezelfde manier.

Dit betekent niet dat er een absolute regel geldt voor alle stellen, maar medische bronnen bevestigen dat individuele verschillen in metabolisme, lichaamsgewicht, bloedsomloop en gezondheidstoestand voldoende kunnen zijn om deze veelvoorkomende dagelijkse discrepantie te verklaren.

Wanneer dit fenomeen medisch advies vereist

In de meeste gevallen is dit verschil tussen twee partners simpelweg te wijten aan normale individuele verschillen. Als een gevoel van kou of warmte echter nieuw, intens of aanhoudend wordt, raadt de Cleveland Clinic aan hier aandacht aan te besteden, vooral als het gepaard gaat met vermoeidheid, zwakte of andere symptomen.

Met andere woorden: het is niet per se een probleem als je partner het altijd koud heeft of juist heel gevoelig is voor warmte. Deze alledaagse meningsverschillen herinneren ons er vooral aan dat ieders lichaam temperatuur anders ervaart.

Als de ene persoon het koud heeft en de andere het warm, is dat niet alleen een kwestie van persoonlijkheid of eigenaardigheden. Stofwisseling, bloedsomloop, lichaamssamenstelling en hormonen kunnen allemaal een aanzienlijk verschil maken in hoe twee mensen zich voelen, zelfs als ze in dezelfde omgeving leven.