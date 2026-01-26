Search here...

Op 12-jarige leeftijd redde hij dankzij zijn snelle reflexen het leven van zijn moeder tijdens een autorit.

Fabienne Ba.
De twaalfjarige Zac Howells is een held geworden in Worcestershire, Engeland. Toen zijn moeder, Nicola Crump, achter het stuur bewusteloos raakte, nam de tiener de controle over de auto over, voorkwam een ongeluk en riep om hulp. Zijn kalmte werd sindsdien geprezen door de autoriteiten, die hem een dapperheidsmedaille hebben toegekend.

Een levensreddende reflex op het cruciale moment.

Op 14 december 2025 had zich in slechts enkele seconden een tragedie kunnen voltrekken. Nicola Crump zakte plotseling in elkaar op een drukke weg, zijn voet vastgeklemd op het gaspedaal. Naast hem bleef de 12-jarige Zac kalm. Hij greep onmiddellijk het stuur, stuurde de auto naar de berm en bracht hem veilig tot stilstand in het gras. Vervolgens belde hij de hulpdiensten en gaf hen alle nodige informatie.

Indrukwekkende kalmte en zelfbeheersing voor zijn leeftijd.

Op slechts twaalfjarige leeftijd handelde Zac met opmerkelijke helderheid van geest. Geen geschreeuw, geen paniekerige bewegingen: hij beoordeelde de situatie, handelde methodisch en beschermde niet alleen zijn moeder, maar ook andere weggebruikers. Zijn gedrag, zowel technisch als doordacht, overtrof ruimschoots wat je van een kind van die leeftijd in zo'n kritieke situatie zou verwachten.

Een welverdiende officiële erkenning

Een maand later, op 14 januari 2026, werd Zac onderscheiden door de politie van West Mercia tijdens een ceremonie op het politiebureau. Hoofdcommissaris Richard Cooper verklaarde: "Dit is een vreselijke ervaring voor een kind, en toch bleef hij kalm, geconcentreerd en deed hij precies het juiste. Zijn moed voorkwam een tragedie." De hele familie keek, diep ontroerd, toe hoe de medaille werd uitgereikt.

Een trotse moeder, een gebaar dat bewondering afdwingt.

Nu hij volledig hersteld is, steekt Nicola Crump haar emoties niet onder stoel en banken. "Hij toonde een kalmte die veel volwassenen niet zouden hebben gehad," zegt ze. Voor de aanwezige politieagenten getuigt Zacs houding van een volwassenheid en verantwoordelijkheidsgevoel dat zeldzaam is voor zijn leeftijd.

De acties van Zac herinneren ons er op indringende wijze aan hoe snelle reflexen, kalmte en daadkrachtig handelen levens kunnen redden. Zijn verhaal wakkert ook het debat aan over het belang van het aanleren van eerste hulp aan jongeren en de noodzaak om alert te blijven op bepaalde waarschuwingssignalen voor de gezondheid tijdens het autorijden. Een jonge held wiens daden een diepgaande impact hebben gehad, die zijn leeftijd ver overstijgt.

