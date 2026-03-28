Deze vrouwelijke atleten doorbreken een hardnekkig taboe door openlijk over menstruatie te praten tijdens wedstrijden.

Menstruatie, een onderwerp waarover lange tijd werd gezwegen, wordt nu opener besproken in de topsport. Veel atleten kiezen ervoor om hun ervaringen te delen om de impact van de menstruatiecyclus op prestaties en welzijn beter toe te lichten. Deze verhalen dragen bij aan een verandering in de houding ten opzichte van de gezondheid en stimuleren een meer holistische benadering van de gezondheid van vrouwelijke atleten.

Heather Watson, een belangrijke verschijning in de tenniswereld.

In 2015 sprak de Britse tennisster Heather Watson openlijk over de impact van haar menstruatie op haar prestaties tijdens de Australian Open. Haar getuigenis bracht een realiteit aan het licht die zelden wordt besproken in de professionele tenniswereld. De atlete legde uit dat ze last had van vermoeidheid, duizeligheid en een gebrek aan energie, symptomen die soms met menstruatie worden geassocieerd. Haar verklaring leidde tot talloze reacties en opende de discussie over de juiste fysieke voorbereiding voor vrouwelijke atleten.

Fu Yuanhui, een getuigenis die veelvuldig werd gedeeld tijdens de Olympische Spelen.

De Chinese zwemster Fu Yuanhui trok tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro ook de aandacht door na een wedstrijd spontaan over haar menstruatie te praten. Haar actie werd breed uitgemeten in de internationale media, met name omdat dit onderwerp in sommige sportculturen nog steeds een groot taboe is. Veel waarnemers benadrukten het belang van haar openhartigheid om het gesprek over menstruatiegezondheid te normaliseren.

Paula Radcliffe herinnert ons eraan dat optreden en menstruatie niet onverenigbaar zijn.

De Britse marathonloopster Paula Radcliffe vertelde ook dat ze tijdens haar carrière meerdere keren aan wedstrijden heeft deelgenomen terwijl ze ongesteld was. Haar ervaring laat zien dat de effecten van de menstruatiecyclus per persoon verschillen en dat sommige vrouwelijke atleten op een hoog prestatieniveau kunnen blijven presteren. Experts benadrukken het belang van het vermijden van vooroordelen en het prioriteren van een individuele aanpak.

Alex Morgan en de rol van de cyclus in de fysieke voorbereiding.

In de voetbalwereld heeft de Amerikaanse spits Alex Morgan zich uitgesproken over de noodzaak om hormonale gezondheid beter te integreren in de begeleiding van vrouwelijke spelers. Het rekening houden met de menstruatiecyclus tijdens trainingen krijgt steeds meer aandacht in het sportgeneeskundig onderzoek. Sommige teams experimenteren met monitoringsinstrumenten waarmee ze herstel of trainingsintensiteit kunnen aanpassen aan de individuele behoeften.

Een geleidelijke evolutie in de sportwereld.

Het toenemende aantal van deze verhalen draagt bij aan een verandering in de perceptie van menstruatie in de sport. Verschillende federaties en organisaties stimuleren nu een meer holistische benadering van de gezondheid van atleten, waarbij ook hormonale en reproductieve aspecten worden meegenomen.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de effecten van de menstruatiecyclus per persoon kunnen verschillen, waardoor een persoonlijke aanpak noodzakelijk is. Toegang tot betrouwbare informatie stelt vrouwelijke atleten in staat hun lichaam beter te begrijpen en hun training daarop aan te passen.

Door hun ervaringen te delen, helpen deze vrouwelijke atleten een taboe te doorbreken dat nog steeds bestaat in de professionele sport. Hun stemmen bevorderen een grotere erkenning van menstruatiegezondheid en dragen bij aan de evolutie van trainings- en ondersteuningsmethoden.