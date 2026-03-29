Waarom neemt bijna de helft van de jongeren de telefoon niet meer op, blijkt uit een onderzoek?

Je telefoon gaat over... en je aarzelt om op te nemen? Je bent niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de jongvolwassenen liever geen telefoontjes beantwoordt. Achter deze reflex schuilt niet een gebrek aan interesse in anderen, maar een ingrijpende verandering in de manier waarop we communiceren.

Het telefoongesprek, een bron van druk voor sommigen.

Volgens een onderzoek onder 18- tot 34-jarigen zegt bijna de helft van de jongeren dat ze niet graag bellen. Velen negeren zelfs inkomende oproepen, vooral van onbekende nummers.

Een van de belangrijkste redenen is de spontaniteit die een telefoongesprek vereist. In tegenstelling tot een sms'je moet je direct antwoorden, zonder tijd om na te denken over wat je gaat zeggen of je voor te bereiden. Deze directheid kan een gevoel van druk of zelfs ongemak creëren.

Psychologe Elena Touroni legt uit dat sommige mensen telefoontjes onbewust associëren met belangrijke, zelfs negatieve, mededelingen. Daardoor kan het rinkelen van de telefoon al genoeg zijn om spanning te creëren. Dit is geen gebrek aan sociale vaardigheden, maar eerder een emotionele reactie op het onverwachte.

Het gemak van berichten ontvangen wanneer u maar wilt.

Geconfronteerd met deze druk, kiezen veel jongeren voor flexibelere communicatiemethoden. Sms'jes, instant messaging-apps en spraakmemo's zijn de populairste opties geworden. Waarom? Omdat je hiermee in je eigen tempo kunt reageren. Je kunt de tijd nemen om je antwoord te formuleren, je bericht opnieuw te lezen of zelfs te wachten tot je er klaar voor bent.

Met name spraakberichten blijken erg populair. Ze bieden een aantrekkelijk compromis: je kunt je stem en emoties overbrengen zonder gebonden te zijn aan een live interactie. Hierdoor behoud je een zekere mate van controle over het gesprek, wat geruststellend kan zijn. Deze communicatiemethode past perfect in een dagelijks leven vol eisen en waarin iedereen zijn energie probeert te verdelen.

Een generatieverschuiving in gewoonten

Dit fenomeen kan ook verklaard worden door een generatieverschil. De jongvolwassenen van nu zijn opgegroeid met sms'jes, berichtenapps en sociale media. Hun communicatiestijl is gevormd door deze tools. In tegenstelling tot telefoongesprekken kunnen gebruikers bij sms'jes zelf bepalen wanneer ze reageren. Deze flexibiliteit wordt vaak gezien als beter geschikt voor een drukke levensstijl waarin veel meerdere taken tegelijk worden uitgevoerd.

Een andere factor om rekening mee te houden is de toename van ongewenste telefoontjes. Verkoopgesprekken, spam, pogingen tot fraude... deze ervaringen hebben het wantrouwen jegens onbekende nummers vergroot. Het filteren van oproepen wordt dan een manier om jezelf te beschermen. Niet opnemen betekent dus niet dat je alle contact verbreekt, maar eerder dat je zelf kiest hoe je wilt communiceren.

Een nieuwe manier om in contact te blijven

Technologische vooruitgang heeft de manier waarop we dagelijks met elkaar omgaan ingrijpend veranderd. Communiceren betekent tegenwoordig niet per se meer dat je elkaar recht in de ogen kijkt. Berichtenapps maken snelle uitwisselingen mogelijk, waarbij ieders tempo wordt gerespecteerd. Je kunt aanwezig zijn in het gesprek zonder direct beschikbaar te hoeven zijn, wat de regels van communicatie herdefinieert.

Dit betekent niet dat telefoongesprekken zijn verdwenen. Ze blijven in bepaalde situaties de voorkeur genieten: noodgevallen, belangrijke gesprekken of de behoefte aan snelle verduidelijking, maar ze zijn niet langer de norm. Wat dit onderzoek vooral laat zien, is een aanpassing aan moderne hulpmiddelen en individuele behoeften. Tussen de zoektocht naar gemak, tijdmanagement en de wens om controle te hebben over hun interacties, herdefiniëren jongeren hoe ze in contact blijven.

Uiteindelijk is het wel of niet beantwoorden van een telefoontje geen kwestie van beleefdheid of interesse. Het is een kwestie van voorkeur, balans en welzijn in je communicatiestijl.