"AI-verjongde" afbeelding van een kandidaat zorgt voor controverse bij lokale verkiezingen.

Een lokale verkiezing in Nederland trok onlangs de aandacht na de publicatie van een foto van een verkozen kandidaat die als "misleidend" werd beschouwd. Patricia Reichman werd verkozen tot lid van de districtsraad in Rotterdam, maar een foto die tijdens de campagne werd gebruikt, leidde al snel tot een publiek debat. Verschillende waarnemers vonden dat "het portret een merkbaar jongere versie" van de kandidaat toonde, wat vragen opriep over het gebruik van kunstmatige intelligentie in politieke communicatie.

Een campagnefoto die centraal staat in de kritiek.

De foto, die tijdens de campagne aan een lokale krant werd verstrekt, toont Patricia Reichman die er "aanzienlijk jonger" uitziet dan op andere openbare foto's. Dit verschil heeft sommige kiezers doen vermoeden dat er mogelijk gebruik is gemaakt van kunstmatige intelligentie of geavanceerde fotobewerking.

In de buurt waar ik op de middelbare school zat, is onlangs een 59-jarige gemeenteraadslid gekozen die campagne voerde in de lokale krant met een AI-foto. Haar verklaring: 'Ik heb een internetprogramma gebruikt om de afbeelding te verbeteren omdat de resolutie van de foto slecht was. Het is gewoon mijn foto, en dat ben ik echt. Ik gebruik… pic.twitter.com/9OGlQ7Atyh — Jini Jane (@jinijane_) 29 maart 2026

De kandidaat betwist het gebruik van AI.

In reactie op de kritiek beweerde Patricia Reichman dat de foto authentiek was en dat ze "alleen software had gebruikt om de beeldkwaliteit te verbeteren", met name door de resolutie te verhogen. Ze legde uit dat "de originele foto van lage kwaliteit was en dat ze hem simpelweg scherper wilde maken voor publicatie in de lokale pers."

De kandidate erkent dat ze er op de foto "jonger uitziet", maar benadrukt dat haar "uiterlijk kan variëren afhankelijk van de omstandigheden", met name vanwege lopende medische behandelingen. Ze geeft ook aan dat ze "in het dagelijks leven regelmatig jonger wordt ingeschat dan ze is".

Een controverse die verder gaat dan een simpele kwestie van imago.

De controverse escaleerde toen zijn politieke partij, Leefbaar Rotterdam, aangaf dat de afbeelding "sterk bewerkt leek te zijn met behulp van kunstmatige intelligentie". De partij verduidelijkte dat de afbeelding niet was gebruikt in officieel campagnemateriaal, maar was verstrekt aan een lokaal mediakanaal voor persoonlijk gebruik.

De organisatie heeft zich ook gedistantieerd van de kandidaat, vanwege "een gebrek aan vertrouwen na deze controverse". Volgens het Algemeen Dagblad zijn er ook vragen gerezen over de hoofdverblijfplaats van Patricia Reichman, een belangrijke factor voor de vertegenwoordiging van een lokaal district.

AI en politieke communicatie: een opkomend debat

Deze casus illustreert de groeiende problematiek rond het gebruik van digitale tools die beelden kunnen bewerken of verbeteren. In een verkiezingscontext kan de authenticiteit van het beeldmateriaal van kandidaten een doorslaggevende rol spelen in de publieke perceptie. Hoewel het technisch verbeteren van een beeld gebruikelijk is, roept het potentiële gebruik van kunstmatige intelligentie vragen op over transparantie en vertrouwen tussen kandidaten en kiezers. Verschillende waarnemers benadrukken dat "deze technologieën een duidelijk kader vereisen om verwarring te voorkomen."

De controverse rond de zogenaamd 'verjongde' foto van Patricia Reichman benadrukt de nieuwe uitdagingen die kunstmatige intelligentie met zich meebrengt voor de publieke communicatie. Het onderstreept het belang van transparantie, met name in een politieke context waar geloofwaardigheid essentieel is voor de relatie met de burgers.